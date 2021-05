Golpea desempleo a jóvenes

Uno de cada 10 jóvenes que pueden trabajar en La Laguna se encuentra desempleado, así lo revela el estudio Economía Regional y Empleo, que presentó el Consejo Cívico de las Instituciones (CCI) con la finalidad de brindar información precisa sobre la situación laboral en la ZML antes y después de la pandemia por COVID-19.

Señala que el confinamiento causado por la pandemia provocó que durante el tercer trimestre de 2020 más de 35 mil laguneros estuvieran desempleados, alcanzando una tasa de desempleo histórica del 6.7 por ciento; y, aunque al cuarto trimestre la tasa bajó al 5, al cierre del año de los más de 27 mil desempleados la mitad eran jóvenes.

Luis Medina, coordinador de investigación del CCI, señaló que otro tema preocupante es el de los jóvenes que no estudian y no trabajan; son más de 292 mil laguneros que tienen entre 15 y 29 años, de los cuales el 51 por ciento trabaja, el 29 estudia y el otro 20 no estudia ni trabaja, siendo la falta de oportunidades, la poca generación de empleo formal y la falta de apoyos educativos los principales causantes de este problema.

Indicó que para el año 2019 se habían generado apenas mil 563 empleos formales en La Laguna a consecuencia de la recesión económica de ese año, y para el cierre del 2020 se habían perdido 3 mil 10 plazas formales por la pandemia; aunado a esto, cada vez hay más trabajadores que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos registrados en el IMSS. Tan solo en 2010, el 44 por ciento de los trabajadores asegurados se encontraba en este rango salarial, y para 2020 subió hasta el 60.

Hace 20 años, uno de cada dos trabajadores asegurados en la ZML era joven, y en la actualidad solo son 1 de cada 3, por lo que quienes egresan de las escuelas técnicas y las universidades han optado por emigrar en busca de mejores condiciones de vida, algo que se reafirma en la última encuesta de percepción ciudadana, donde 6 de cada 10 jóvenes laguneros se irían de la ciudad si les fuera posible.

Entre 2019 y 2020 egresaron 14 mil 94 profesionistas y se perdieron 5 mil 303 plazas formales de jóvenes que tienen entre 20 y 29 años, incrementando con ello el déficit entre la oferta y la demanda de trabajo en la región. De 2015 a 2018, con la llegada de nuevas empresas, fueron los jóvenes los más beneficiados, sin embargo, ante el cierre de las mismas, también fueron los más perjudicados.

Según el análisis, existe una gran diferencia entre las condiciones del empleo entre la Zona Metropolitana de La Laguna y otras con vocación industrial en el país, por lo que es urgente que se tomen medidas que reincentiven a la economía, como estímulos fiscales y financieros por parte de los Gobiernos, mayor inversión pública y privada estratégica para el desarrollo y una mayor vinculación con el sector privado, la academia y el sector público para replantear el rumbo económico de la región.