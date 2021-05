Se desata 'ruido político' por Afores

A pesar del ruido político que existe sobre los esquemas de retiro en México, durante la actual administración sí habrá una reforma al sistema de pensiones, ante la presión que el tema significa para las finanzas públicas, estimaron especialistas.

Este miércoles, la representación de Morena en la Cámara de Diputados fue acusada de pretender nacionalizar a las administradoras de fondos para el retiro (Afore) para que sus recursos sean administrados por el Banco del Bienestar y utilizarlos en el financiamiento de los proyectos emblemáticos de infraestructura de la actual administración, como el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía y la refinería de Dos Bocas.

"No hay manera de convocar a una cosa de estas y, con un mal resultado en las elecciones, un cambio de esta naturaleza, salvo que de plano sea un agandalle. No hay manera de transitar de un sistema a otro. Es un escopetazo al aire. De lo que no nos salvamos, y en esto ha sido muy reiterativo, es una reforma integral del sistema de pensiones", dijo el director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), Héctor Villarreal.

En una carta supuestamente enviada al líder del grupo parlamentario de Morena, Moisés Ignacio Mier Velasco, el diputado Edelmiro Santos mostró por cuarta vez su intención de manejar los ahorros de los trabajadores a través de una iniciativa de reforma fiscal para nacionalizar a las Afore.

"Por medio de la presente le hago de su conocimiento que voy a preparar una reforma fiscal que tiene como propuesta la nacionalización de las Afores de todos los trabajadores de México, que son más de 30 millones, y los fondos pueden transferirse a Bansefi (Hoy el Banco del Bienestar)", dice el texto.

De acuerdo con el documento, los fondos superiores a 4 billones de pesos son necesarios para la consideración del gobierno de la Cuarta Transformación de la vida pública del país.

"Concretamente el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la construcción del Tren Maya y la refinería de Dos Bocas en Tabasco, así como el apoyo de los adultos mayores y las becas de jóvenes construyendo el futuro", refiere la carta.

"Solicito su apoyo porque no podemos dejar que pase más tiempo, los grandes proyectos de esta administración lo requieren y lo ameritan. Los recursos que se tenían se han ido agotando y no es posible consolidar la voluntad del pueblo mexicano que fue vertida, históricamente, en las urnas en las pasadas elecciones de 2018".

En un primer momento, la misiva fue rechazada por Mier Velasco, quien aseguró que Morena no acompañará otra iniciativa que pretenda una nueva reforma al sistema de afores después de la que fue aprobada en diciembre del año pasado.

Horas después, la carta fue negada por Edelmiro Santos y acusó que se trataba de un documento apócrifo, con lo que ya se realizaban las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades.