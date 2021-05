Laura Bozzo podría ser parte del DIF en Veracruz

El exparticipante de La Academia, Paolo Botti, es candidato a la alcaldía del municipio del Paso de Ovejas, Veracruz por parte del Partido Encuentro Solidario. Recién, él dio a conocer que ha invitado a Laura Bozzo a que forme parte del DIF, si es que gana.

En una charla con el diario El Universal, Laura dijo que no descartó la idea ya que si pudiera integrarse al DIF, lo haría por ayudar a las familias.

"No lo he decidido. El cargo es honorífico, es decir, no me pagarían nada, pero me parece interesante poder armar un DIF que pueda replantearse en toda la República, dando prioridad para madres solteras, niños abandonados, de la calles, guarderías, desapariciones, drogadicción, que son temas que no se contemplan.

"Vi presupuesto y dije dónde están las obras y pues no hay, entonces se me ocurre que aceptaría el cargo en el caso que pudiera implementar lo que considero debe ser un DIF que funciones y los recursos sean vistos por la gente y no se vayan al bolsillo de quienes manejan el municipio", comentó al diario de circulación nacional.

Luis Armando Lozano Acosta, nombre real de Paolo, publicó un video junto a la llamada "Señorita Laura" en el que aseguraran que lucharán por cuidar Paso de Ovejas.