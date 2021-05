Abren al público Cañón de Fernández

La Dirección de Medio Ambiente de Lerdo informó que derivado del cambio del semáforo epidemiológico verde en todo el estado de Durango, el Cañón de Fernández ya está abierto al público con las indicaciones que ya se conocen para prevenir los contagios por COVID-19. Se pide a la ciudadanía acudir con cubrebocas y respetar la sana distancia en los parajes, en todo momento.

No está permitido el ingreso de vehículos todoterreno como racers, motocross, y cuatrimotos. Protección Civil también hizo un exhorto a la población que acude a este y otros parajes del municipio a tomar las siguientes recomendaciones: estar atentos en todo momento de los menores de edad; evitar introducirse a nadar al río; no encender fogatas; no dejar desechos, sobre todo residuos de botellas o envases de vidrio y; mantenerse hidratados.

De acuerdo a las indicaciones de las autoridades del Gobierno del Estado de Durango, referente al semáforo epidemiológico verde, se permite el 50 por ciento de aforo en la reserva natural Parque estatal Cañón de Fernández.

La Dirección de Medio Ambiente informó que lo anterior se deriva de que el semáforo epidemiológico se encuentra en verde, no obstante, es el Órgano Consultivo del Parque Estatal Cañón de Fernández es quien tiene la última palabra respecto a la manera en la que funcionará.