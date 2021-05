Uniforme escolar no será una obligación

Para el próximo regreso a clases semipresencial de nivel básico no será obligatorio el uso del uniforme escolar en la región Lagunera de Coahuila.

Padres de familia, tutores o usuarios podrán convenir con los prestadores del servicio educativo la vestimenta de los estudiantes, considerando que por la pandemia del COVID-19 hubo afectaciones económicas en las familias.

"Habrá mucha flexibilidad ante todo para que no estén ahorita presionados de que ya no le queda el pantalón o que no le queda la pantalonera. Hay flexibilidad para que los padres no tengan que hacer un gasto2, señaló la coordinadora de Servicios Educativos, Flor Rentería.