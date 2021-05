Mensaje de Thalía deja 'sin palabras' al vocalista de Banda MS

"Me quedé sin palabras al recibir un mensaje de Thalía", dijo Alan Ramírez, vocalista de Banda MS, al confirmar la colaboración con la cantante después de que la sorpresa que tenían para sus seguidores se filtrara.

"Yo tuve el privilegio de que me mandara un mensaje presentándose. Le puse que era un gusto conocerla de perdida en Instagram y me quedé sin palabras por recibir un mensaje de Thalía, una persona que respeto y admiro mucho. Me dijo: 'pronto nos vamos a ver'", expresó el vocalista.

De acuerdo con Sergio Lizárraga, quien fue el primero en tener un acercamiento con la cantante de "Arrasando", "Piel morena" y "No me acuerdo", entre otras, las pláticas fueron amenas y naturales, sin presión alguna, pero sobre todo porque la admiración es mutua.

"Todo fue de manera orgánica, de cierta manera Thalía tiene admiración por la Banda MS, por cómo canta Alan y Walo (Oswaldo Silvas), de ahí parte todo y esa admiración es mutua. Cuando le platiqué a Alan Ramírez que podíamos hacer algo con Thalía se fascinó. Por lo regular mandamos la idea y cuando el artista se sube al proyecto lo demás ya no hay problema", explicó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Thalia (@thalia)

Aunque aún no quisieron dar detalles de cuándo se estrenará este tema, sí adelantaron su colaboración con Christian Nodal debido a que al cantante se le salió dar la noticia con anticipación.

Señalaron que se sienten muy orgullosos de abrir la puerta para que otras agrupaciones de banda o regional mexicano se salgan de su zona de confort y experimenten con otros géneros, como ellos lo hicieron con Snoop Dogg.

Lizárraga aseguró que ve la colaboración como algo positivo para el género regional, a la vez que lo que quieren hacer es crecer y traspasar fronteras.

"No se pudo hacer la gira con él (debido a la pandemia). Se llamaba 'Dos culturas, dos mundos...', era un proyecto ambicioso, muy bonito y enriquecedor para ambas partes, pero ya se han complicado las agendas, tanto de nosotros como de él, pero la propuesta ahí está y no nos queremos quedar con esa espinita, así que espero que nos acompañe en algún Auditorio Nacional, por ejemplo", añadió.

La agrupación además está anunciando una gira presencial por Estados Unidos, en donde ya hay más permisos del gobierno para hacer espectáculos masivos.

"Ya arrancamos la siguiente semana, hace poco tuvimos una junta para ir ya preparando el show que durará como dos horas y media y les tenemos muchas sorpresas preparadas", informó Lizárraga.

Especificaron que aún no tienen planeado hacer conciertos en México debido a que no creen sea todavía prudente hacer ese tipo de eventos, porque la salud de sus seguidores es lo más importante para ellos.

"Todavía esperamos que se relaje un poquito México, pero ahí vamos ya a Estados Unidos con todo. Creo que este año no será posible hacer conciertos en las plazas y es por eso que cargamos la gira más hacia Estados Unidos, pero creo que podemos hacerlo ya en el 2022; no creo que sea posible este año".