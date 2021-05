Bella de la Vega abrirá OnlyFans con fotos que su difunto esposo le tomó

A casi cuatro meses del fallecimiento de su esposo, la conductora Bella de la Vega siente que todavía es muy pronto para recuperarse de una pérdida tan grande.

Bella estuvo casada con el director de teatro y televisión José Ángel García, padre de Gael García Bernal, quien falleció el pasado 22 de enero a los 70 años.

"He tratado de, dentro de mi capacidad, ser fuerte y creo que me ha funcionado porque si no yo creo que seguiría en la casa llorando y sin levantarme", dice en entrevista.

"He seguido obviamente extrañándolo, añorándolo, deseando que obviamente estuviera aquí conmigo, que no se hubiera ido, todavía como que la pérdida sigue siendo una cuestión que te niegas a aceptar al cien pero yo sé que mi vida sigue y que si él ya no está aquí conmigo físicamente pero que lo tengo espiritualmente pues tengo que hacer lo mejor con mi vida".

La actriz comenta que para no sumirse en depresión lo que ha hecho es una catarsis de las cosas tristes y las que vienen en su contra para usarlas a su favor. Además poco a poco se le van abriendo oportunidades laborales. Actualmente está en Venga la alegría y recientemente participó en el reality Survivor.

Espera que pronto surja algún trabajo como actriz:

"Yo estoy segura que mi ángel de allá arriba, mi angelito García me lo tiene por ahí guardadito, va a venir algo", comenta.

Con respecto a la relación con la familia de José Ángel explica que es nula pero quedó en buen término.

"No, cada quien vive su vida tranquilamente, libremente y pues somos gente de paz, todos quedamos en paz, estamos bien, vivimos con muchísima paz espiritual y no hemos tenido contacto", detalla.

"De vez en cuando su hermana Rosa María me escribe y me manda algún saludito que yo aprecio mucho y le contesto pero en general no (estamos en contacto) porque yo creo que cada quien andamos muy ocupados en nuestros proyectos".

La actriz está por abrir su página de OnlyFans. Aunque se dice una mujer ahorrativa y que maneja bien sus finanzas, explica que le gusta trabajar y es una forma de generar más ingresos.

"Es algo que decidí hacer porque siempre he utilizado una imagen bastante sexy, sensual, dentro de mis redes, entonces quise capitalizarlo y hacer el OnlyFansfans de una manera muy respetuosa conmigo misma", apunta.

"Y con el status que yo tengo en mi vida ahora como viuda y también como esposa de José Ángel García, que era un maestro de la televisión, entonces obviamente que va a ser un concepto muy cuidado, estudiado, muy sensual pero con mucha delicadeza y clase".

Para la página algunas fotos son aquellas que su propio esposo le tomó.

"Son fotos sensuales, sexys, no son ni triple x ni porno ni nada de eso, son fotos sensuales que muchas veces en las redes no te animas a subirlas o no quieres que te censuren o malinterpreten entonces mejor te vas a un sitio que es especializado para que la gente sepa que va a encontrar fotos sensuales".