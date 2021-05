Para el próximo regreso a clases semipresencial en 15 escuelas públicas de nivel básico no será obligatorio el uso del uniforme escolar para niños, niñas y adolescentes de la Región Lagunera de Coahuila.

Padres y madres de familia, tutores o usuarios podrán convenir con los prestadores del servicio educativo la vestimenta de las y los estudiantes, considerando que por la pandemia del COVID-19 hubo afectaciones económicas en la mayoría de las familias.

“Habrá mucha flexibilidad ante todo para que no estén ahorita presionados de que ya no le queda el pantalón o que no le queda la pantalonera. Hay flexibilidad para que los padres de familia no tengan que hacer ahorita un gasto en la compra de uniformes, no será un requisito”, señaló la coordinadora de Servicios Educativos en La Laguna, Flor Estela Rentería Medina.

Con referencia a los materiales y útiles escolares, la funcionaria indicó que se solicitará lo básico para que los alumnos puedan realizar actividades desde el primer día en los salones de clases. Además, recordó que niños, niñas y adolescentes cuentan con un paquete de útiles escolares que les entregó el Gobierno del estado.

