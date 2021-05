Raiders tendrán club nocturno dentro de su estadio durante partidos

"Wynn Resorts lanzará un nuevo concepto de club a finales de este año. Como socio oficial de vida nocturna de Raiders y Allegiant Stadium, el acuerdo exclusivo traerá una experiencia Wynn Nightlife a una ubicación privilegiada", comunicó la administración del recinto.

The 11,000 sqft Wynn Field Club spans the entire length of the north end zone of Allegiant Stadium. Will feature appearances from Wynn’s DJ lineup, premium bottle service, 42 TVs, a 9' x 35' LED screen, a 45,000-watt sound system, and two DJ booths. #vegas #raiders #stadium pic.twitter.com/IhinOsXbhz