Acusan de nuevo a Kim Kardashian de abusar del photoshop en foto

Otra vez Kim Kardashian abusó de la edición digital para obtener el "cuerpo perfecto", pero no se dio cuenta de que cometió un error garrafal: "se voló" el dedo pequeño de su pie derecho, lo que provocó que sus críticos la destrozaran en las redes.

Hace unos días, Kimberly Kardashian subió una fotografía a su perfil de Instagram. La modelo posó sentada en un tronco de palmera. Fue así que los usuarios de la plataforma notaron que la integrante del clan Kardashian parecía no tener un dedo en el pie. Al hacer un acercamiento, sólo se contaban cuatro extremidades en lugar de cinco.

Fue Suelta la sopa quien mostró a detalle la imperfección y los comentarios no se hicieron esperar. "¡Dios!, ahí lo tiene, el dedo pequeño está sobre el otro", "Ahí están sus cinco dedos, dejen a la gente vivir en paz", "Ay no, ¡qué babosa!", "No se lo borró, está montado encima del otro dedo de al lado", escribieron en la cuenta del canal.

