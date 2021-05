Jóvenes, los más golpeados por la crisis económica: CCI Laguna

En medio de la crisis económica provocada por el COVID-19, el CCI Laguna presentó el estudio “Economía regional y empleo en la Laguna”, que busca brindar a los ciudadanos información precisa sobre la situación laboral en la ZML antes y después de la pandemia.

De acuerdo a los datos de INEGI a través de la ENOE, 7 de cada 10 personas no económicamente activas en la Laguna son mujeres, y aunque la mayoría están en edad productiva, éstas se dedican en su inmensa mayoría a los cuidados del hogar, a pesar que el 28% de estás mujeres cuentan con estudios técnicos y universitarios, informó Marco Zamarripa, director del CCI.

Al cierre del 2020, seis de cada diez trabajadores ganaba entre 3,700 y 7,400 pesos al mes (entre 1 y 2 salarios mínimos) y al hacer un análisis de los salarios por género, se encontró que las mujeres son más propensas a tener salarios más bajos que los hombres, ya que al comparar el total de trabajadores de acuerdo a su rango salarial, la mayoría de las mujeres se ubican en los tabuladores mas bajos. Un dato revelador es que una de cada cinco mujeres que trabajan ganan un salario mínimo al mes equivalente a 3,700 pesos, principalmente obedece a que un alto número laboran en la informalidad.

Por otra parte, La Laguna ocupa el sexto lugar a nivel nacional en porcentaje de trabajadores que ganan los salarios más bajos, estando al mismo nivel que las zonas metropolitanas del sur del país como Tapachula, Acapulco o Tuxtla Gutiérrez, y si nos comparamos con las zonas metropolitanas del norte como Monterrey, Hermosillo o Saltillo, ocuparíamos el primer lugar, así lo comento Luis Alfredo Medina Coordinador de investigación del CCI Laguna.

Hace 20 años en La Laguna el 36% de los trabajadores en la ZML eran informales, para 2010 este indicador había aumentado hasta alcanzar el 48%, por lo que la crisis de inseguridad que atravesamos por esos años, la crisis económica del 2009 y la escasa llegada de inversión tanto nacional como extranjera, propició que ante el cierre de negocios y perdidas de empleos, muchos laguneros optaran por la informalidad, y aunque para 2020 este indicador se mantuvo en 38%, aún estamos por encima los niveles de informalidad que se tenían en el año 2000.

El confinamiento provocado por la pandemia, provocó que durante el tercer trimestre de 2020 más de 35 mil laguneros estuvieran desempleados, alcanzando una tasa de desempleo histórica del 6.7%, y aunque al cuarto trimestre la tasa bajo al 5.0%, al cierre del año de los más de 27 mil desempleados, la mitad eran jóvenes, por lo que uno de cada diez jóvenes que pueden trabajar en la Laguna, se encuentran desempleados.

Otro tema preocupante comentó Medina, es el de los jóvenes que no estudian y no trabajan y es que en La Laguna hay más de 292 mil personas que tienen entre 15 y 29 años, de los cuales el 51% trabaja, el 29% estudia y el resto 20% no estudia y no trabaja, siendo la falta de oportunidades, la poca generación de empleo formal y la falta de apoyos educativos, los principales causantes de este problema.

Para el año 2019 se habían generado apenas 1,563 empleos formales en La Laguna a consecuencia de la recesión económica de ese año, y para el cierre del 2020 se habían perdido 3,010 plazas formales a consecuencia de la pandemia, aunado a esto, cada vez hay más trabajadores que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos registrados en el seguro social, tan solo en 2010 el 44% de los trabajadores asegurados se encontraba en este rango salarial, y para 2020 subió hasta el 60%.

Marco Zamarripa señaló que hace 20 años, uno de cada dos trabajadores asegurados en la ZML eran jóvenes, y en la actualidad solo son uno de cada tres, por lo que los jóvenes que egresan de las escuelas técnicas y las universidades han optado en los últimos años por emigrar en busca de mejores condiciones de vida, algo que se reafirma en la última encuesta de percepción ciudadana que realizamos, donde 6 de cada 10 jóvenes laguneros se irían de la ciudad si les fuera posible.

Y es que entre 2019 y 2020 egresaron 14,094 profesionistas de las universidades y se perdieron 5,303 plazas formales de jóvenes que tienen entre 20 y 29 años, incrementando con ello el déficit entre la oferta y la demanda de trabajo que existe en la región. Un dato interesante es que de 2015 a 2018 con la llegada de nuevas empresas a la región, fueron los jóvenes los más beneficiados, sin embargo, ante el cierre de las empresas, los jóvenes son también los más perjudicados.

Por último, Zamarripa comentó que existe una gran diferencia entre las condiciones del empleo entre la Zona Metropolitana de La Laguna y otras zonas metropolitanas con vocación industrial en el país, por lo que es urgente que se tomen medidas que re-incentiven a la economía como estímulos fiscales y financieros por parte de los gobiernos, mayor inversión pública y privada estratégica para el desarrollo y una mayor vinculación con el sector privado, la academia y el sector público para replantear el rumbo económico de nuestra región. Este informe lo pueden encontrar en www.observatoriodelalaguna.org.mx/publicaciones