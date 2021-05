Piden a Sedu en Coahuila explicar protocolos en escuelas

La Unión Nacional de Padres de Familia comité Torreón pidió a la Secretaría de Educación (Sedu) de Coahuila explicar a detalle el protocolo de reapertura de las escuelas públicas de nivel básico con el fin de garantizar el aprendizaje, la salud y el bienestar de niños, niñas y adolescentes.

La representante de dicha agrupación, María Guadalupe Caro Angulo, indicó que para el retorno a las aulas es indispensable que los 15 planteles educativos seleccionados de la Región Lagunera cuenten con adecuada infraestructura de agua, saneamiento e higiene además de que se revise que estos centros escolares tengan los insumos suficientes para la limpieza y desinfección, acciones necesarias para evitar el contagio y la propagación del COVID-19.

"Nosotros lo que seguimos pidiendo, como desde un principio, es que sea un regreso a clases seguro, que se garantice a los maestros, alumnos y padres de familia un regreso con protocolos de salubridad bien establecidos, que se vea si las escuelas tienen los insumos suficientes para garantizar el protocolo de higiene", comentó.

Caro indicó que hace un mes hicieron una encuesta nacional interna que arrojó que el 63% de unos 2 mil padres y madres de familia no querían el regreso a clases. En la actualidad dijo que hay sentimientos encontrados pues hay quienes siguen temerosos de enviar a los alumnos a la escuela mientras que por otros lado hay estudiantes que están deseosos de volver a encontrarse con sus compañeros.

"Sabemos que hay mucho temor de los padres de familia porque no les han explicado bien las autoridades cómo va a ser este regreso a clases, dicen que va a ser híbrido que sí hay las condiciones sanitarias. Ya vacunaron a los maestros, eso nos alegra mucho pero no han explicado bien cómo va a funcionar y qué protocolos se van a llevar dentro de las instalaciones, si va a haber uso de cubrebocas todo el tiempo, si van a reducir el número de alumnos por salón, no han explicado exactamente, yo espero que cada escuela explique a sus padres de familia cómo va a ser ", apuntó.

Del 12 al 14 de mayo, la Secretaría de Educación en el estado tiene programada una reunión y capacitación a padres y madres de familia en cada centro escolar para explicar el protocolo de seguridad e higiene que se implementará para el regreso a las aulas.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) dice que es muy importante que las escuelas se preparen y cuenten con la información necesaria para el momento en que se decida retomar las clases presenciales. Recomiendan aumentar el acceso a servicios adecuados y a suministros de higiene y limpieza, promover el entendimiento y participación de todos los integrantes de las comunidades escolares en la aplicación de medidas de higiene y prevención, garantizar condiciones que permitan minimizar el riesgo de contagio de SARS-CoV-2 y vigilar continua disponibilidad de los servicios de agua, saneamiento e higiene y el funcionamiento de los protocolos.