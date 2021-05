Manuel Turizo pide paz para Colombia

El colombiano Manuel Turizo tiene sentimientos encontrados. Está feliz por la salida de su nuevo disco, de nombre Dopamina, pero también la tristeza lo invade ante los conflictos políticos y sociales que están cimbrando a su nación.

Desde el pasado 28 de abril una gran cantidad de habitantes de Colombia han salido a manifestarse en contra del Gobierno de Iván Duque luego de que proclamara una reforma tributaria que pretende generar impuestos a productos de la canasta básica, además de la gasolina y hasta el Internet.

Manuel ofreció una videoconferencia en la que estuvo presente El Siglo de Torreón. En la charla dijo que los artistas oriundos de ese país, como él, deben proclamar la paz y exigir que tanto Duque como la población lleguen a un acuerdo de manera tranquila.

"En este momento estoy estresado por lo que está sucediendo en mi país. Yo les quiero pedir a todas las personas que estén leyendo o viendo esto que apoyen a Colombia proclamando paz; la violencia no trae nada.

"Comprendo a la gente que esté con resentimiento, con dolor; entiendo la violencia que está sucediendo en el país, pero tampoco soy partidario de que el resentimiento se responde con resentimiento; totalmente lo contrario: pienso que la violencia que están incitando dentro del país tiene que parar por iniciativa de todos nosotros -los artistas-. Digamos que los que tenemos voz no podemos incitar a que el resentimiento continúe, tenemos que incitar a la calma, la paz, por lado y lado por parte de las personas que están vandalizando y el Estado también", comentó.

El intérprete de Una lady como tú reveló en el encuentro vía streaming que ha recibido una gran cantidad de amenazas en redes sociales porque no se ha sumado a las protestas ni las ha apoyado.

"Desde que salió toda esta situación he solicitado paz y un freno a la violencia; me han dicho que ojalá me muera y se muera toda mi familia por no incitar a la violencia. Yo no puedo unirme a una revolución de violencia y no lo voy a hacer, no lo apoyo, en verdad.

"Están quemando hoteles, el 60 por ciento de los medios de transporte de Cali están dañados. ¿Eso les parece que es una manifestación donde la gente se merece que le respondan?, ahí lo que están demostrando es que son igual de malos que esas personas a las que les estás pidiendo que sean buenas; entonces yo no entiendo eso, yo entiendo la conciliación y la razón".

PLANEA GIRA

Por otro lado, el cantante de 21 años de edad comentó que su álbum Dopamina se conforma de 13 canciones que grabó con bastante emoción. El material de igual manera le permitirá salir de gira; primero por Estados Unidos y luego por el resto del mundo.

"Ya tenemos fechas en EUA, pero la idea es llevar el tour por todos lados; ojalá y pueda cantar en México. Las rolas, entre ellas, son bien diferentes. El área musical es muy distinta a lo que había presentado… Hay reggae, hay afro, hay urbano. Hay una evolución, sin perder mi esencia".

Turizo confesó que dicha producción discográfica sufrió algunos cambios debido a la contingencia sanitaria por COVID-19, los cuales, consideró, fueron para bien.

"Hice ciertos ajustes. En la cuarentena nacieron temas como Te falló, Antes que vayas, Tiempo y Caliente. El disco estaba hecho en un 70 por ciento y ya el año pasado compusimos esas cuatro rolas", informó.

El colombiano aseguró que hoy en día se siente más preparado que nunca y cuenta con una gran seguridad que ha adquirido con el paso de los años.

"Tengo mejor conocimiento sobre lo que tengo y debo hacer. Antes era un joven soñador con muchas ganas de trabajar, pero de una loca manera. Ahora tengo muy claro qué es lo que quiero transmitir con la música, cómo quiero que me escuchen y qué deseo transmitirle a la gente. Me gusta mucho crecer", resaltó.

En cuanto a su relación con Joselina Sorza, Manuel dijo que va muy bien y que la crisis sanitaria, lejos de separarlos, los unió más.

"A muchas personas se les dañaron sus relaciones con la pandemia y a mí no, al contrario, me unió más a Joselina. Antes no decía que tenía novia porque no quería que la relación saliera a la luz pública, pero consideré que era importante. La tengo conmigo en Miami, Florida".

Por último, Manuel Turizo dijo que tiene interés en hacer colaboraciones con diversos artistas mexicanos.

"Hay interés de grabar con Christian Nodal y con Vicente y Alejandro Fernández. Me parece que Nodal tiene canciones llenas de fuerza y de sentimiento. Siento empatía con él porque tenemos la misma edad".

Trayectoria

Algunos éxitos de Manuel son: Una lady como tú La nota Mala costumbre Cosas malas Quiéreme mientras se pueda