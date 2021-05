Ayrton Preciado habla del duelo ante Rayados de Monterrey

Inteligencia y confianza serán las principales armas de los Guerreros del Santos Laguna durante su serie de cuartos de final ante los Rayados del Monterrey, equipo frente al que los albiverdes tienen cuentas pendientes.

El plantel dirigido por Guillermo Almada realizó ayer un entrenamiento vespertino en las instalaciones de Territorio Santos Modelo, donde preparan a consciencia su compromiso ante los regiomontanos, en el que disputarán el boleto hacia las semifinales. Hoy volverán a entrenarse en su cuartel general para definir la alineación a utilizar en el partido de ida y ajustar los detalles en busca de hacer un partido redondo en casa y sacar ventaja para rematar la serie el próximo domingo en Monterrey.

SABER JUGARLOS

Previo a la práctica de ayer, el ecuatoriano Ayrton Preciado atendió a los representantes de los medios de comunicación mediante una conferencia de prensa remota, en la que afirmó que el temple deberá reinar en la serie ante Rayados: "Nosotros tenemos que ser más inteligentes, hay que saber jugar este tipo de partidos. Si te vas ganando de aquí y no te marcan en casa, es una buena ventaja porque llevas los goles a favor, tenemos que ir enfocados en que lo importante es clasificar a la semifinal, no importa si ganamos por mayor cantidad de goles de visita. Yo sé que a la gente le gustan los goles, pero luego corres riesgos. Hay que ser más inteligentes", sentenció.

"Pienso que hay que ser más inteligentes. Son 180 minutos y ya tenemos experiencia, ya nos ha pasado que nos han eliminado. Debemos mantener la misma idea de juego, saber cuándo ser más inteligentes, cuántos minutos quedan. Ya nos ha pasado que jugando mejor que el rival hemos sido eliminados; pienso que con más experiencia, hay que jugarlos con mucha inteligencia, con mucha cabeza para poder acceder a la semifinal", agregó el sudamericano.

Aunque algunos aficionados santistas han mostrado poca confianza en que los Guerreros puedan obtener una victoria ante los Rayados, Ayrton respondió: "Sabemos que la gente hace especulaciones de que Rayados nos ha dejado fuera, pero para mí esto es diferente, esto es futbol y para mí nada está dicho. Confiamos en el plantel que tenemos, en los jugadores, confiamos en que vamos a hacer un buen partido, que aquí nosotros en casa somos muy fuertes, tenemos que saber jugar este tipo de partidos. Ya me ha tocado jugar a mí en varias ocasiones, jugué también Copa Libertadores, son partidos en los que hay que ser muy inteligentes, que hay que jugarlos de una manera en la que no podamos lamentarnos de '¿por qué no hice esto o esto?'; ya estamos enfocados en lo que tenemos que hacer", remató.

FELIZ POR ANOTAR

Preciado sacudió las redes de la portería el pasado sábado en el duelo ante Querétaro, un gol que gritó a todo pulmón, ya que se lo había guardado durante muchos meses: "Como jugador, siempre voy a querer marcar goles y más por mi posición, soy un delantero, me pone muy feliz anotar. Hacía mucho tiempo que no sentía esto de ser un jugador con más confianza. Agradezco el respaldo del club, de mis compañeros, ha sido muy importante para mí sentir que cuento con ellos. Este fin de semana se me dio la oportunidad de volver a marcar después de mucho tiempo. Soy un jugador que se ve seguido con el gol, es algo que venía buscando", argumentó

5 PARTIDOS ha jugado Ayrton Preciado en el Guardianes 2021, todos como titular.

"Fueron años muy difíciles por las lesiones. Lesiones que no pensé que iban a pasar, para mí quedaron en el pasado. Estoy enfocado en dar lo mejor de mí. No ha sido culpa mía, yo sé lo que me ha costado y por eso me he esforzado, hoy tengo esta oportunidad, no pienso bajar el nivel, más bien pienso seguir mejorando, porque sé que puedo dar más. Sé que con los partidos, con la confianza del entrenador, lo voy a lograr", añadió el hombre que ha formado parte de la selección nacional de su país.

Cuestionado sobre su sentir al regresar a las canchas de manera más constante, luego de 23 largos meses en los que las lesiones no lo dejaron en paz, Preciado confesó: "Estoy feliz, primero porque había trabajado para esto. Luego de las lesiones, me dediqué a trabajar durante las vacaciones, me preparé porque sabía que mis compañeros estaban por encima de mi nivel, ellos me sacaban mucha ventaja, pero me sentía con esa confianza de haberme preparado para hacer una buena pretemporada. Confío mucho en el plantel, siempre supe que haríamos un buen torneo y estamos aquí por méritos de nosotros. Es una linda oportunidad para poder avanzar a la semifinal y estar cerca de nuestro objetivo, que siempre ha sido ser campeón", sentenció.