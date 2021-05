Estoy a la espera de que me conteste Reyes Flores: alcalde

Pese a que el Municipio de Torreón se preparaba para que la vacunación anti-COVID-19 iniciara esta semana en la población de 50 a 59 años, el alcalde Sergio Lara Galván reveló que hasta ayer martes aún no habían tenido contacto con la delegación del Gobierno federal en Coahuila.

El mandatario local señaló que se mantienen a la expectativa de lo que puedan indicar las autoridades federales en ese sentido, toda vez que es la siguiente etapa de vacunación contra el COVID-19 en la población de Torreón y se ha generado una espera desde hace meses de parte de los habitantes en la ciudad.

Lara había informado el lunes que la aplicación de dosis para la población de 50 a 59 años sería antes de la próxima semana y posiblemente en las sedes en las que se ha venido aplicando la vacuna, además de que esperaba para ayer una reunión o diálogo telefónico con el titular de la Delegación Coahuila del Gobierno federal, Reyes Flores, sin embargo ello no sucedió.

"Todavía no hay fecha, precisamente acaban de comentar…No tienen fecha y estoy a la espera de que me conteste Reyes Flores, porque él ya me ha dicho que ya estaban pues prácticamente listos", apuntó.

De parte de la Secretaría del Bienestar además se indicó el mismo martes que no se contaba con una fecha definida para el siguiente proceso de vacunación, sin embargo llamaron a la población a que espere su turno y estén atentos a las indicaciones de la autoridad federal y mediante las redes sociales oficiales, medios de comunicación y otros canales formales.

Trascendió semanas atrás que incluso el Gobierno de Coahuila ha propuesto al Centro de Convenciones de Torreón para que sea sede de vacunación, no obstante la Federación no ha emitido mayor información al respecto de dicha propuesta o de las que ha realizado en lo particular la autoridad municipal.