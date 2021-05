Feministas en Israel piden retirar el nombre de Andrés Roemer de una calle

El colectivo feminista Kulan, en Israel, ha solicitado al alcalde de Ramat Gan, Carmel Shama, que retire el nombre de Andrés Roemer de una de las calles de ese país. Incluso en Twitter hicieron un llamado a manifestarse, pero fue pospuesto debido a la ola de violencia que se vive en el país y es que desde hace una semana se producen los más violentos enfrentamientos en años entre manifestantes palestinos y policías israelíes, con un saldo de centenares de heridos en Jerusalén.

Carmel Shama eligió darle el respeto que sólo los más grandes merecen.Roemer escapó de las autoridades en México después de que se dieran a conocer decenas de testimonios de violación y agresión sexual en su contra. Se emitió una orden de arresto y sus cuentas fueron congeladas. Pero en Israel, como reveló Guy Lerer, se mueve libremente", escribieron en redes sociales.

El colectivo aseguró que han hecho reiteradas solicitudes para que sea borrado el nombre de Roemer. "Habrá una manifestación en la esquina de la calle Andrés Romer para decirle a Carmen Shama-Hacohen que no estamos dispuestos a quedarnos calladas. No lo haremos por las víctimas en Israel y por las víctimas en México", indicaron. Horas después, aclararon en otra publicación: "Debido al tiroteo y a la situación de seguridad se pospone la manifestación. Carmel Shama, te vemos pronto".

El caso Roemer suena en Israel desde marzo pasado, cuando Avihu Ben-Moshe, miembro del ayuntamiento de la ciudad, envió una carta al alcalde Carmel Shama-Hacohen en la que le pedía renombrar la calle Andrés Roemer como antes: El Al Street, según reportó el medio The Times of Israel.

VER MÁS: 'No escapo de México', dice Andrés Roemer tras reaparecer en Israel

"En las últimas horas he recibido denuncias de hombres y mujeres que viven en la ciudad sobre el caso de sospechas graves de acoso sexual contra Andrés Roemer, su buen amigo, por quien se apresuró a nombrar una calle de nuestra ciudad" escribió Ben-Moshe al alcalde.

"Les pido que restauren el antiguo nombre de la calle. Ramat Gan no debe ceder ningún lugar, y ciertamente no un nombre de calle, a un hombre sospechoso de delitos de acoso sexual grave", agregó Ben-Moshe.

De acuerdo con The Times of Israel, en 2019 la ciudad dedicó la calle Andrés Roemer para honrar las contribuciones de los diplomáticos al estado judío.Roemer dejó una carta y una canasta de regalo para cada residente de ese lugar.

Sin embargo, el medio israelí recordó que, en octubre de 2016, dos meses después de la llegada de Roemer a la UNESCO, el escritor, señalado por al menos 90 mujeres, según Periodistas Unidas Mexicanas, se ausentó de la votación en la que se aprobó una resolución que elimina el vínculo de los judíos con el Muro de los Lamentos, ubicado en el Monte del Templo, en la ciudad vieja de Jerusalem.

VER MÁS: Embajador de Israel dará a conocer caso de Andrés Roemer

Ese gesto fue reconocido por el alcalde Carmel Shama-Hacohen, pero en México fue retirado de su cargo por no haber informado el contexto en el que ocurrió el proceso de votación. The Times of Israel también señaló que desde aquella votación, el diplomático judío-mexicano se reunió con el primer ministro Benjamin Netanyahu y ha sido reconocido por la Federación Sefardí Estadounidense, el Centro Simon Wiesenthal y otros grupos judíos por desafiar la resolución de la ONU.

Feministas mexicanas mandan carta a Israel

En México, el grupo Nosotras para ellas compartió una carta firmada por Talia Margolis, Fernanda Lascurain, Mariana Flores, Ana Paula García S., Melina Islas, Carmen Urquieta y R.L., a quienes representa legalmente, y otras 50 organizaciones feministas donde se solicita al embajador de Israel en México que proporcione al gobierno de su país toda la información de los casos de abusos cometidos por el escritor, pues "sería desgarrador para nosotras que surgieran más casos de mujeres violentadas por Roemer que se pudieron haber evitado".

VER MÁS: Interpol emite ficha roja para detener a Andrés Roemer por abuso sexual

El embajador de Israel en México, Zvi Tal, agradeció la carta y aseguró que compartirá el contenido de ésta con las autoridades de Israel. "Empatizo con su sentir y les aseguro que transmitiré el contenido de la misma a las autoridades relevantes de mi país", escribió el embajador. Interpol emitió una ficha de búsqueda contra Andrés Roemer quien cuenta con una orden de aprehensión por el delito de violación, esto luego que la Fiscalía capitalina formalizara la petición ante la Fiscalía General de la República (FGR) encargados de hacer el trámite. Fuentes de la fiscalía capitalina precisaron que la institución formalizó la solicitud a la FGR, quienes se encargaron de hacer dicho trámite a través de Interpol México.

Roemer acumula ocho carpetas de investigación abiertas por delitos sexuales, además del mandamiento judicial pendiente. Recientemente reapareció en un canal de Israel en el que negó las acusaciones de agresión sexual. En el video, compartido por Emeequis, aseguró que no ha hecho nada malo y que existen al menos 400 mujeres que lo apoyan.