Little Mix hace historia en Brit Awards como Mejor Grupo

Little Mix hizo historia al convertirse en el primer grupo femenino en obtener el Brit Awards como Mejor grupo británico. Leigh-Anne Pinnock, Jade Thrilwall y Perrie Edwards recogieron el trofeo y tomaron el micrófono para no sólo agradecer sino para hacer un llamado a la industria de la música: "No es fácil ser una mujer en la industria del pop del Reino Unido. Hemos visto a los hombres blancos dominar; misoginia, sexismo y una falta de diversidad. Estamos orgullosas de cómo nos hemos mantenido juntas, rodeadas de mujeres fuertes y usando nuestras voces más que nunca". Además de agradecer a Jesy Nelson, exintegrante del grupo, hicieron un reconocimiento a otros grandes nombres como las Spice Girls, Sugababes, All saints y Girls Aloud, a quienes les dedicaron el premio.

La gala comenzó con la participación de Coldplay, quienes interpretaron su más reciente sencillo "Higher power" en una plataforma sobre el agua. A ellos siguió la presentación de Dua Lipa, que comenzó con un video desde el metro de la ciudad, donde apareció caminando para abordar un tren en el que había bailarines con los que cantó y bailó. El video dio paso a una escenografía de metro en la que se leía "Future nostalgia" dentro del escenario de la O2 Arena, donde se hizo la premiación y en el que Dua interpretó temas como "Don't start now". La entrega de premios fue también el primer evento en dicha arena a más de un año de la pandemia de la covid-19, en el que tuvieron que reducir el aforo a 4 mil invitados. El show fue presentado por Jack Whitehall, quien aseguró que todos los asistentes tuvieron un resultado negativo en su prueba Covid. La entrega a lo mejor de la Industria Fonográfica Británica premió a artistas como Harry Styles, quien recogió el premio por Mejor sencillo británico gracias a "Watermelon sugar", y Dua Lipa, como Mejor artista femenina. Las celebridades extranjeras premiadas fueron Billie Eilish, como Artista femenina internacional, y The Weeknd, como Artista masculino internacional, así como Haim como Banda internacional. En la gala de este año el diseño del trofeo, realizado por Es Devlin y Yinka Ilori, fue de dos piezas -un trofeo grande y uno pequeño- por lo que cuando Dua Lipa obtuvo su primer premio dedicó un trofeo a la enfermera y profesora Dame Elizabeth Anionwu. La cantante pidió al primer ministro Boris Johnson que le diera a los trabajadores de la primera línea del NHS "un aumento salarial justo". "Ella ha pasado su carrera de enfermería entera luchando contra la injusticia racial; también ha pasado mucho tiempo y es una fuerte, firme, defensora de la protección de los trabajadores de la primera línea", comentó. "Anionwu también ha dicho que existe una enorme disparidad entre la gratitud y el respeto por los trabajadores de primera línea porque es muy bueno aplaudir por ellos, pero tenemos que pagarles… y creo que lo que deberíamos hacer es dar un aplauso masivo y darle a Boris un mensaje de que todos apoyamos un aumento salarial justo para nuestra primera línea". Dua Lipa se llevó la mayor cantidad de premios con dos pues también recibió el máximo trofeo de la moche por Mejor álbum para "Future nostalgia". Dua dedicó este trofeo a Jimmy, el hombre que el mes pasado murió ahogado en el río Támesis cuando saltó para salvar a una mujer que había caído. El premio especial gracias a su trayectoria lo recibió Taylor Swift, como Icono, mismo que fue entregado por Maisie Williams. Estos fueron los ganadores de los Brit Awards 2021: Mejor álbum: Dua Lipa – "Future Nostalgia"

Mejor artista femenina: Dua Lipa

Mejor artista masculino: J Hus

Mejor grupo británico: Little Mix

Mejor sencillo británico: Harry Styles – "Watermelon Sugar"

Mejor Artista Revelación: Arlo Parks

Mejor artista internacional femenina: Billie Eilish

Mejor artista internacional masculino: The Weeknd

Mejor grupo internacional: Haim

Premio Icon: Taylor Swift

Estrella creciente: Griff