Jolette aconseja a Laura Bozzo no hacerle caso a Lola Cortés

Los enfrentamientos verbales entre Laura Bozzo y Lola Cortés han generado gran polémica en el desarrollo del concurso Las Estrellas Bailan en el Programa Hoy.

Sin embargo, en esta ocasión la conductora que compite junto al actor Carlos Bonavides, recibió un mensaje de quien anteriormente fue duramente criticada por Cortés … Jolette Navarrete.

La exparticipante de La Academia, en TV Azteca, compartió un mensaje para Laura, en el que le sugiere no hacer caso a las palabras de la juez.

“No vale la pena que pierda la compostura por esta señora (...) ella no sale de este personaje que, quienes lo vemos desde afuera, se ve un poco falso y exagerado. No vale la pena que se dejen herir, amedrentar por estas críticas que no valen la pena. Los invito de verdad a ignorar esta crítica destinada a destruir. Señora Laura, por favor tenga cuidado. Se van a llevar en su corazón los recuerdos bonitos, disfruten esto”, dijo mientras en la pantalla aparecía Lola, pero sin mirar hacia la cámara.

Por su parte, Bozzo aseguró que nunca dejaría que “nada negativo entrara a su sistema”, aunque, respecto a su baile, Lola Cortés no se limitó a emitir su juicio.

“Lo voy a tomar como una primera semana. Y trataré de pensar que todo lo que vivimos no sucedió. Está perfecto. Lo hicieron muy bien, hay que tener cuidado con los giros. Lo más importante para ustedes, para quienes están en la pista, que no se les note la angustia y el miedo”.