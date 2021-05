Puro poder femenino en “Aguerridas Norteño Banda”

La Laguna es una región donde el talento abunda y ya sea pateando un balón, escribiendo un libro o cantando una canción, todos conocemos la historia de un compatriota que ha triunfado en diversas actividades.

En esta ocasión la música es el tópico que nos atañe y el concurso denominado “1er Guerra Grupera” se desarrollará con el objetivo de dar promoción y difusión a la cultura musical característica de la Región.

Más que desarrollar un evento donde lo único que importe es ganar, el jurado, integrado por importantes exponentes musicales de los géneros norteño, banda y tropical, buscarán que los participantes se sientan cómodos y confiados, pues el objetivo es instruirlos para que mejoren sus habilidades.

Esta es la opinión de Cynthia Reyes, integrante de la primera agrupación mexicana de mujeres en el género norteño “Aguerridas Norteño Banda”.

Conformar esta agrupación no fue tarea sencilla y se necesitó una ardua labor de reclutamiento para encontrar a la intérprete adecuada. “El acordeón fue el instrumento más complicado de encontrar, pues no es tan común que las mujeres sepan tocarlo”, aseveró Cynthia, “tuvimos que ‘importar’ a una chica desde Saltillo, pues su capacidad y talento nos encantó”.

Como parte de Feeling Music México, las Aguerridas se mantienen en constante aprendizaje y mejora, pues están inspiradas en convertirse en un referente internacional de la música norteña. “Tenemos profesores excelentes, hemos recibido capacitaciones de canto, de expresión corporal, incluso nos han dado clases especiales para aprender la lectura de partituras”, compartió Cynthia.

¡Sin miedo al éxito!

La vocalista de “Aguerridas Norteño Banda” tiene un consejo para todos los participantes en el concurso de bandas y es que lo hagan sin tener miedo, pues los jueces no están ahí para burlarse.

“Muchas veces los jóvenes se preocupan pensando “si lo hago mal se van a reír de mi” y las cosas no son de esta manera. Como jurado, estamos en la mejor disposición de observarlos para darnos una idea de qué tan desarrolladas están sus habilidades y en base a ello, poder hacer recomendaciones que los ayuden a mejorar”.

“También hay quien piense “para que voy si no ganaré” y yo les puedo decir que es un aprendizaje que no quieren perderse, a pesar de no ganar siempre es posible aprender algo, Así que súbanse al escenario y háganlo lo mejor que sepan, estaremos ahí para apoyarlos”.

El concurso se llevará a cabo del 9 de junio al 10 de julio en diversas sedes de La Laguna. El costo de inscripción es de $500 pesos y será vía portal Feeling Music México INSCRIPCIÓN.