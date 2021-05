Roberto Osuna refuerza a los Diablos Rojos

Roberto Osuna se convirtió oficialmente en refuerzo de los Diablos Rojos del México para la temporada 2021, que arranca el próximo 21 de mayo, cuando la novena escarlata reciba a El Águila de Veracruz, en el estadio Alfredo Harp Helú.

Osuna, quien no ha logrado firmar con alguna organización de las Grandes Ligas, se recupera de una lesión en el brazo, y aunque evitó la operación Tommy John, no ha visto acción desde agosto del 2020, cuando fue puesto en la lista de lesionados de los Astros de Houston. No volvió para este año con la novena texana.

¡Bienvenido de nuevo a tu casa, Roberto! La organización escarlata está feliz de anunciar a un nuevo refuerzo para la temporada 2021 ⚾@RobertoOsuna1 defenderá una vez más los colores más bonitos de México #Vamo8D1ablos #NoHayExcusas pic.twitter.com/a51nkc5FIY — DiablosRojosMX (@DiablosRojosMX) May 11, 2021

A sus 26 años, Osuna sigue siendo material de Ligas Mayores, y sus 155 juegos salvados lo ubican en la mira de las organizaciones ligamayoristas, que necesitan verlo trabajar para otorgarle su pasaporte de regreso a la "Gran Carpa".

Su vuelta ocurre después de una década de su debut con los Diablos Rojos, aquel 11 de abril del 2011 frente a los Saraperos en Saltillo, cuando apenas tenía 16 años con dos meses cumplidos, se convirtió en el segundo jugador más joven en debutar en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).