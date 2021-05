Día de luto en Afganistán en honor a 85 muertos en ataque a escuela

Afganistán observó este martes un día de luto nacional en recuerdo a los 85 muertos, en su mayoría niñas, en el atentado contra una escuela femenina el pasado sábado en Kabul, mientras el país se prepara para un alto el fuego de tres días.

El Gobierno afgano se reunió en el Palacio Presidencial para honrar a las víctimas del ataque, en el que también resultaron heridos 147 civiles, y que contó con la participación de familiares de algunas de estas estudiantes fallecidas en el atentado.

"Los participantes ofrecieron oraciones por los difuntos y recitaron el sagrado Corán para orar por las almas de los mártires del ataque terrorista", además de rezar por la paz y el fin de la guerra en el país, señaló el Palacio Presidencial en un comunicado.

El atentado, que no ha sido reivindicado, se produjo a primera hora de la tarde del sábado en el oeste de la ciudad, frente a la puerta de entrada de la escuela femenina Sayed-ul-Shuhada, cuando primero explotó un coche bomba y luego detonaron otros dos artefactos.

Este barrio está habitado principalmente por la atacada minoría chií hazara, objetivo habitual de ataques islamistas.

LAS ALUMNAS REGRESAN A LA ESCUELA

A pesar de la matanza del sábado, los estudiantes de la escuela atacada, sobre todo alumnas, regresaron el lunes a las aulas, lo que no evitó el miedo a que nuevos atentados se repitan.

"Estos ataques tienen un impacto negativo en las escuelas y el sector educativo, pero dos días después del ataque hemos sido testigos de cómo los estudiantes regresaban a sus clases. Esto demuestra la firme determinación de nuestros estudiantes", declaró a Efe la portavoz del Ministerio de Educación afgano, Najiba Arian.

Las autoridades trabajan en un plan de seguridad destinado al oeste de la capital que se completará "pronto", aseguró a Efe el portavoz del vicepresidente segundo, Muhammad Hedayat.

UNA TREGUA ENTRE LA OLA DE VIOLENCIA

La violencia ha ido en aumento durante los últimos diez días, después de que los talibanes acusaran a Washington de incumplir la fecha de retirada de las tropas extranjeras de Afganistán hasta el 1 de mayo.

Solo en las últimas 24 horas se produjeron combates entre los talibanes y las fuerzas de seguridad afganas en 16 de las 34 provincias, durante los cuales al menos 157 talibanes murieron y otros 99 resultaron heridos.

Los talibanes declararon el lunes, y de manera unilateral, un alto el fuego de tres días con motivo de las celebraciones esta semana del fin del Ramadán, que tienen previsto comenzar mañana o el jueves.

El Gobierno afgano anunció que respetaría la tregua, aunque pidió a la formación insurgente un alto el fuego permanente y la vuelta al estancado proceso de paz en Doha.

Sin embargo, el principal portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid, se mostró rotundo y rechazó en declaraciones a Efe la posibilidad de abandonar esta "guerra inacabada".

"Nuestra lucha no es contra el pueblo, no vamos a hacer un alto el fuego y no podemos extender el alto el fuego hasta lograr nuestro objetivo, que es el establecimiento de un gobierno islámico", remarcó.