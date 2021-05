Jazzista lagunero Alex Serhan compagina con los grandes

Para Alex Serhan, originario de Torreón Coahuila, regresar a los escenarios supone un privilegio y un honor, dándole paso a nuevo sencillo La vida boheme.

El músico de jazz comparte en exclusiva con El Siglo de Torreón, un poco de la historia que lo ha llevado a conseguir ese sonido cálido al cual buscaba llegar luego de su etapa primeriza como intérprete donde lo caracterizaba un sonido pop soul, proyectado en el sencillo que lo puso en el mapa como intérprete, Heartbreaker.

Entre intervalos que lo llevaron a realizar grandes presentaciones, como haber compuesto para Capaz de Sierra y haber sido parte de una de las más grandes giras de la agrupación Camila por Latinoamérica, Serhan encontró el balance que buscaba para transformar su sonido, viéndose influenciado por grandes compositores que recurrían a una clásica técnica de los años cincuenta.

"En este nuevo sencillo, La vida boheme, es fruto del nuevo disco que lanzaré en el Lunario el próximo 24 de junio. La canción representa una etapa mucho más íntima de mi carrera; yo quería contar todas las experiencias que estaba pasando como ser humano. Refleja mucho la perspectiva de la adultez con todos sus matices, como la luz y la oscuridad, las batallas perdidas y las ganadas también".

Para el intérprete, el haber crecido musicalmente ha sido clave en su carrera, dado que su público ha crecido junto a él, y sus nuevas producciones dejan ver la otra cara de Alex, aquella que desea que sea su carta de presentación.

"Tengo fans que llegaron desde que compuse para Capaz de la Sierra, luego con la gira de Camila, y creo muy importante que ahora ellos puedas saber cómo veo la vida y cómo sobrellevo diferentes situaciones a través de mi música". A lo que agregó "Gracias a las redes sociales ahora podemos ser más cercanos al público, porque hay una respuesta inmediata. Cuando tengo ganas de compartir algo, lo hago. Cuando atravieso una batalla persona, si deseo contar sobre ello, hago un live con los seguidores".

Alex confía en que el cambio de sonido, pasando del pop (que le abrió las puertas en la industria musical) al jazz, fue el salto que necesitaba para que sus seguidores pudieran ver a un cantante y compositor más auténtico, ya que, en sus propias palabras, en esta ocasión podrán conocer un lado muy personal, conocer un sonido que lo caracteriza, y especialmente, ser testigos de la transparencia con la que desea que su carrera navegue.

"Yo creo que, como artista, es muy importante tener esa transparencia con el público. Toda la experiencia que nos dejó la pandemia me hizo poner en perspectiva el valor de las cosas, poder estar otra vez en un escenario es un regalo, me hace sentir muy honrado. Es horrible no poder hacer lo que amas, especialmente cuando un día lo haces y de repente ya no".

Entre risas, Serhan comparte que la intensidad y la pasión son dos sentimientos con los que todo artista vive, pero esto lo acompaña tanto en los buenos momentos, como en los más difíciles.

"Yo creo que esto fue lo que me hizo tener momentos muy tristes y muy difíciles estos últimos meses , porque habían días en los que me preguntaba '¿algún día será que regresaremos?', ¿qué será de nuestros sueño?', hubo días donde pensaba que tal vez ya no volvería a tener al público cerca.

Sin embargo, Alex agradeció a su amigo lagunero, César Sandoval, quien lo invitó a presentarse con él el pasado sábado primero de mayo en un establecimiento de la región.

Por otro lado, al ser un intérprete y compositor experimentado, ha colaborado con grandes de la música, además de Capaz de la Sierra y Reik, otro que le "peleo" una de sus canciones, fue Cristian Castro.

"Mi canción Sin aliento llegó a Cristian Castro y yo no quería, yo dije 'no, esta es mía, es para mi proyecto', pero ya después de mucho accedí, en parte porque Cristian es uno de mis ídolos. Ahora yo la voy a sacar, mi versión. Cristian tiene una voz privilegiada y muy limpia, yo tengo una voz más 'callejerona' y gruesa. Vamos a ver cómo reacciona el público".

Aunado a ello, recordó que las canciones siempre llegan a las manos que tiene que llegar y viajan a donde tienen que viajar, pero luego, cada compositor averigua cómo rescatarlas.