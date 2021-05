Madre lagunera mantiene esperanza de volver a ver a su hijo

María de los Ángeles Mendieta Quintana es integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México (Fuundec-Fundem) y busca a su hijo Iván Baruch Núñez Mendieta, contador y desaparecido desde el 7 de agosto de 2011 en la ciudad de Torreón. Desde entonces ha marchado y buscado a su hijo incansablemente.

Dice que la mantiene de pie la esperanza y la fe en Dios. "De que algún día lo volveré a ver, y si no es en vida, de perdido recoger sus restos, pero unos restos verdaderos, que no nos vayan a dar las autoridades otro cuerpo para engañarnos, eso no tiene validez", expresó con lágrimas en los ojos.

Dice que a nueve años de la desaparición de su hijo, no ha visto resultados. No hay acceso a la justicia, asegura. "Aparte de eso no trabajan, es un lugar que están ocupando ellos ahí, un escritorio más, pura papelería es la que ellos nos dan, piensan que estamos mal y no es cierto. Todas las madres estamos cuerdas y sabemos lo que no hacen ellos".

Fuundec está integrado por 128 familias que buscan a personas desaparecidas.

Ayer, en el árbol de la Esperanza de la Alameda Zaragoza colocaron fotografías de sus hijos e hijas y celebraron una misa.

Lo anterior después de la marcha de la Dignidad nacional, madres buscando a sus hijos e hijas. Verdad y justicia. Esta actividad se realizó después de las 10:30 de la mañana.