Registran cementerios baja afluencia en Madero

El día de ayer los panteones del municipio de Francisco I. Madero registraron poca afluencia de personas que acudieron a adornar las tumbas por el Día de las Madres.

Las autoridades informaron que fue el domingo cuando las personas visitaron a las madres fallecidas; incluso, algunos aprovecharon para también organizar festejos en sus viviendas.

En el panteón del ejido Las Vegas, uno de los principales del municipio, a las 11 de la mañana de ayer 10 de mayo se observaron solo cinco familias que limpiaban las lápidas para posteriormente colocar los arreglos florales.

Las familias que acudieron explicaron que aprovecharon que este año se permitió el acceso a los cementerios para poder pasar un rato con sus deudos como lo hacían en años anteriores, aunque reconocieron que la mayoría se "adelanto" el domingo, pues muchos trabajaron ayer.

Las hermanas Antúnez platicaron que cada año a visitan a sus seres queridos, puesto que si bien es el Día de las Madres, aprovechan para adornar las tumbas del resto de sus difuntos, pues se encuentran en el mismo terreno.

Explicaron que el año pasado acudieron días después, pues apenas empezaba la pandemia y no se permitió el acceso, pero en está ocasión llegaron familiares del estado de California, Estados Unidos, por lo que llegaron desde muy temprano para limpiar y adornar las lápidas para "ganarle" un poco al sol.

"Aquí está mi hermano, mi papá y mi mamá... los tenemos juntos y les ponemos las flores a los tres porque no le puedes poner a uno sí y a otros no".

Por su parte, la señora Manuela Tovar también acudió a visitar a su madre fallecida y no pudo ocultar su impotencia al encontrar sin barandal el espacio donde descansan sus seres queridos.

En el terreno descansan los restos de su madre, hermanas, padre y sobrinos; comentó que justamente para evitar que dañaran las lapidas decidieron acordonar con block y el barandal, pero los ladrones lo "arrancaron".

Compartió que sus hermanas y sobrinas acudieron el domingo, pero ella no pudo ir y lo hizo ayer acompañada de otra sobrina; incluso, dijo que primero muy temprano acudieron a misa y luego de permanecer un rato en el panteón se retiraría a su domicilio, pues para ella no había festejo, ya que se casó a los 42 años y ya no pudo tener hijos.