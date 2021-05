Justifica alcalde de Torreón inasistencia de tesorera municipal

El alcalde de Torreón, Sergio Lara Galván, justificó la inasistencia de la tesorera municipal, Mayela Ramírez, a la más reciente Comisión de Contraloría, encuentro al que fue citada previamente y al que declinó su asistencia alegando riesgos de vulnerar procesos activos con la Auditoría Superior del Estado (ASE), en referencia a las observaciones por más de 300 millones de pesos del ejercicio 2019 y que ediles pidieron aclarar.

En ese sentido, Lara declaró que el proceso aleatorio de las observaciones se debe realizar ante la instancia correspondiente, que en este caso es la ASE, señaló que ante los regidores "no se puede estar ventilando" la información de las observaciones al ejercicio financiero de 2019, toda vez que no hay aún alguna resolución firme al respecto.

"Cuando no hay un procedimiento cerrado, y eso nos hicieron la aclaración la Auditoría Superior del Estado como es el caso de los puntos que querían tratar, no se puede estar ventilando y mucho menos, porque no ha quedado firme alguna resolución, está en proceso, hasta en tanto quede firme ya se puede hacer público cualquier tema, en tanto no pues no hay la posibilidad de hacer tal o cual aclaración y en ese sentido cada una de las áreas del municipio, con el debido respeto de cada una de ellas, tienen funciones y facultades diferentes", expuso.

También afirmó que independientemente de la obligación de los ediles de pedir claridad respecto a la actividad de la administración no está dentro de las facultades de los mismos el "investigar", por lo que llamó a regidores, regidoras y síndicas a que se apeguen a lo que manda la ley en ese aspecto.

"Si bien es cierto el Cabildo tiene y en lo individual los regidores, la facultad y obligación de supervisar, también es cierto que no queda la facultad de investigar, por otra parte en ese aspecto pues se seguirá trabajando, tenemos que apegarnos a la norma, nos parezca o no nos parezca y eso es lo que se va a hacer", manifestó.