Planean jornada electoral segura en Durango

Pese a tratarse de elecciones intermedias y de la relativa polarización que ha involucrado a los candidatos y partidos políticos, se tiene la expectativa de alcanzar una participación ciudadana superior al 50 por ciento.

El próximo domingo 6 de junio los ciudadanos duranguenses tendrán la oportunidad de elegir de manera directa a los 15 diputados locales que los representarán en el Congreso del Estado y, con base en ciertas ecuaciones establecidas en la legislación electoral, esto definirá también a los 10 restantes que integrarán la próxima legislatura por la vía de la representación proporcional.

Pero también serán electos los cuatro diputados federales que representarán a Durango por cada uno de sus distritos en la Cámara de Diputados por los próximos tres años.

Se trata de un proceso atípico caracterizado por la pandemia de COVID que, a pesar de que en Durango ha venido mermando en la cifra de contagios y fallecimientos, implicará la aplicación de protocolos específicos previamente establecidos y probados por el Instituto Nacional Electoral (INE) para prevenir que la afluencia a emitir el voto sea un factor de riesgo; de tal forma que hay pasos puntuales que se aplicarán en cada una de las casillas electorales.

"En Durango la última elección para la gubernatura tuvimos un porcentaje de votación del 56 por ciento; en las elecciones intermedias históricamente sabemos que ese porcentaje tiende a bajar, estamos trabajando en esta promoción del voto con el hashtag 'YoSíVoto' en el sentido de que pues esta participación ciudadana no decaiga por el tema de la pandemia y que los electores puedan con sensibilidad ir a emitir su voto. Estamos pensando mantener nuestro porcentaje de votación por el porcentaje que hemos tenido en otros años", expresó Laura Fabiola Bringas, consejera del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC).

Parte fundamental de este proceso electoral es la inversión en los diferentes insumos que se requerirán el día de la jornada; por ejemplo, para la elaboración de las boletas electorales, la papelería y lonas de resultados finales que habrá al final de la jornada en cada una de las dos mil 541 casillas que se instalarán el 6 de junio, el IEPC destinó un presupuesto de poco menos de 16 millones de pesos.

Por su parte, para la realización del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), que realizará la empresa Informática Electoral, S. C., con experiencia en la operación de este tipo de procedimientos en elecciones de seis estados del país, se destinarán otros 15 millones de pesos.

En este sentido, la consejera electoral refirió que el Reglamento de Elecciones exige la realización de un simulacro en cada domingo previo a la jornada electoral; es decir, iniciarán el próximo 16 de mayo. Actualmente ya se trabaja en los preparativos para realizar los simulacros, considerando que el antecedente de la elección previa permitió que se terminaran de capturar las actas mucho antes del plazo establecido.

Cabe destacar también que para el actual proceso el Consejo General del IEPC aprobó por tercera elección consecutiva la reutilización de las mamparas a la que cada ciudadano podrá entrar para emitir su voto de manera libre y secreta, lo que implicó al menos el ahorro en este sentido.

RÁPIDO Y SEGURO

Para las autoridades electorales no hay motivo para no ir a votar, pues se han diseñado protocolos ya probados que reducen notablemente las posibilidades de un contagio de COVID en alguna casilla. Para ello, se determinó que no podrá haber más de dos electores dentro de una casilla; los presidentes, secretario o escrutadores no tendrán contacto físico alguno con el elector ni con su credencial; se les dotará de gel antibacterial y una toallita sanitizante para que limpien la mesa de la mampara y el marcador que van a utilizar; además de que no se cruzarán de cerca los electores en el trayecto desde la entrada hasta la salida.

Incluyendo la disposición de sana distancia en la que se colocarán las sillas que ocuparán los funcionarios de casilla y los representantes de los partidos políticos y candidatos independientes. A destacar también la disposición de que no podrá entrar ninguna persona que no porte debidamente su cubrebocas.

María Elena Cornejo, delegada del INE en Durango, destacó que los protocolos de las casillas fueron probados de tal manera que se comprobó que el tiempo que le toma a cada ciudadano emitir su voto permitirá perfectamente que quienes acudan puedan hacerlo de manera fluida.

Además de que refirió que una investigación realizada por el Instituto Politécnico Nacional (IPN) descartó que exista posibilidad alguna de contagio de Covid por el uso de la tinta indeleble que se coloca a cada elector en el dedo pulgar.

En tanto, Roberto Herrera Hernández, consejero presidente del IEPC, contrató que acudir a ver una película en el cine toma en promedio unos 120 minutos; asistir a comer a un restaurante, un promedio de 60 minutos; mientras que por acudir a votar serían apenas unos cinco minutos.