Tim Tebow muy cerca de Jacksonville Jaguars

Se prevé que el exestrella de la Universidad de Florida y quarterback ganador del Trofeo Heisman en 2007 se reúna con su entrenador colegial al firmar contrato por un año para jugar con Jacksonville Jaguars, reportó NFL Network.

La cadena, propiedad de la liga, dijo que el acuerdo "podría oficializarse en cuestión de una semana".

.@TimTebow. @jaguars. Could it be? @Rapsheet and @tompelissero have the latest pic.twitter.com/HY6OnCBZZI