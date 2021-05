Índice delictivo está contenido: FGE de Coahuila

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, declaró ayer que "está contenido el índice delictivo" al ser cuestionado por El Siglo de Torreón sobre la atención de delitos que se tiene actualmente en la entidad.

El funcionario estatal apuntó que algunos delitos de alto impacto como el secuestro prácticamente se han dejado de registrar, sin embargo reconoció que los indicadores respecto al narcomenudeo siguen al alza, aunque ello no deriva de una mayor incidencia, sino a que las investigaciones respecto a dicho fenómeno se han fortalecido en todas las regiones del estado.

"Estamos trabajando para bajar la incidencia, ahorita lo que nos ha tocado, por decirlo de una manera crítica, es el narcomenudeo, pero estamos privilegiando la investigación en torno a este. Hemos reducido totalmente el secuestro, las extorsiones telefónicas siguen y estamos trabajando para la prevención, solamente para no caer, no incurrir en el engaño, pero creo que está contenido el índice delictivo… Realmente todos (delitos) es una preocupación, de todos, pero estamos trabajando no solamente en las instituciones de seguridad, sino también con las dependencias que tienen que ver con la prevención, con el sistema DIF, con los centros de integración juvenil".

Márquez dijo que parte de la estrategia es evitar en primer término que se incrementen las adicciones entre las nuevas generaciones, además de apoyar en la integración de las familias y en los lugares en los que se han identificado problemáticas derivadas de diversos factores sociales, especialmente de la violencia familiar.

"Es con el propósito primero de erradicar esta parte de las adicciones y luego también, otra parte importante es el tema de la violencia familiar", dijo el fiscal, quien reconoció la labor coordinada de los diversos órdenes de gobierno para avanzar en la mejora de la seguridad a nivel estatal.