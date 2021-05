Joe Saunders envía mensaje tras ser operado

Billy Joe Saunders, quien tuvo que someterse a una cirugía luego de su pelea del sábado en Texas, ante Saúl “Canelo” Álvarez, compartió su primer mensaje sobre el combate y reveló su estado de salud.

“Gracias a todos por los mensajes. Terminé con el orbital del ojo en tres piezas. Me operaron ayer y todo salió bien. Ganas algo, pierdes algo. No me sentí fuera de mi liga, pero permití un buen golpe que me impidió ver. Gracias a todos los que me vieron, regresaré. Dios los bendiga a todos”, publicó en sus redes sociales.

El golpe del mexicano le impidió a Saunders salir en el noveno round, por lo que “Canelo” fue el ganador de la pelea por nocaut técnico, logrando así arrebatarle al británico el título supermedio de la Organización Mundial del Boxeo.