VOZ DEL DIHABLO

Se ha puesto de moda tomar palabras de origen anglosajón para nombrar objetos, lugares, situaciones que en el español ya tienen su propio término. No sé de dónde provenga esa costumbre, pero en muchos casos me parece odiosa e innecesaria.

Entiendo que nuestro español se ha nutrido de diversas lenguas para convertirse en lo que es, y que eso no va a parar nunca, pero repito: usar palabras en inglés para suplirlas por su equivalente en español no es algo que termine de convencerme. En muchos casos.

En esa práctica cotidiana, y teniendo a Estados Unidos pegado a nuestras fronteras, resulta común que en México adoptemos manías que no son nuestras. Hay que admitir también que ciertas palabras o expresiones no se escucharían mejor en nuestro querido castellano.

Amén del uso del vocabulario, en México también tomamos otras prácticas propias del andar humano en este sinsentido de la vida. De pronto, tiramos ‘hate’ por diversión o abundan los ‘haters’, que no tienen otra cosa mejor que hacer que gastar su tiempo en quejarse de todo.

Este 28 de mayo, llegará a Torreón Cemican, una banda que ha respetado el español para mostrar su propuesta en la música. ¿Qué tocan? Metal, ‘folk’, ‘thrash’; una combinación poderosa entre el sonido agresivo combinado con elementos prehispánicos. Y así, antes de conocer por completo el país, han ido a los festivales más importantes en Europa, llámese Wacken o Hellfest. Soy honesto, no es la banda que traigo en mi ‘playlist’, pero no deja de parecerme una propuesta interesante.

La vez que los vi sobre el escenario fue hace ya 8 años, en su natal tapatía. Se presentaron en el escenario menor del Hell and Heaven de ese año (ese sí les quedó bien). No había mucha gente en su show, el sol aún calaba con rabia. Sin embargo, ya desde entonces realizaban su ‘perfomance’ ancestral y por supuesto que despertaron mi curiosidad. Me gustaron. Más allá de su llamativa presencia escénica, la música aporta algunos sonidos de viento, que evocan a la época de las culturas indígenas antes de la colonización; algo que muchos grupos han hecho en Europa, o Sepultura en Sudamérica, pero que en México no ha sido una propuesta muy explotada. Se me vienen a la cabeza Under Moonlight Sadness y Buried Dreams como antecedente.

Pues bien, la propuesta de Cemican estará al alcance por primera vez de la raza ‘rocker’ de la Comarca en conocido antro al oriente de la ciudad. Hoy, que poco a poco se intenta retomar la vida a la que estábamos acostumbrados, es una buena opción para volver a esas salidas nocturnas “metalosas”.

En otro evento próximo en nuestras tierras indómitas, cuatro voces femeninas se unirán en un tributo (otro) a la icónica banda noventera Nirvana, acompañadas por un grupo de varones dedicados a la música en puestas teatrales. La cita es el 15 de mayo en respetado centro de entretenimiento sobre la avenida Allende, a 20 metros de la Plaza Mayor, la Casa del Dihablo Fest.

Son, en muchos casos, eventos “distintos” como estos los que despiertan el ‘hate’ entre quienes lo practican. Aunque también ocurre con los de siempre, llámense Transmetal, Luzbel, Anabantha, Marcovich y los cientos de miles de tributos que semana a semana se profesan en nuestra tierra bendita: Torreón Tribute City. ¿Pero qué más da? Es lo que hay y nadie está obligado a asistir o “apoyar”, seguramente hay a quien le interese y se dé la oportunidad. De eso se trata.

Los mexicanos somos así, nos llaman la atención los espejitos precisamente desde que los españoles tomaron lo que a las razas autóctonas les pertenecía por derecho. Llegaron, vieron, conquistaron. Cruenta y sanguinaria batalla se libró entre dos culturas ajenas hace 500 años; de ese choque surgió una nueva identidad, de la cual renegamos muchos o hay quienes no terminan de definir si son más europeos que mexicas.

De lo que significa la apuesta de los músicos por adoptar un idioma, en el documental reciente sobre Héroes del Silencio se resalta la idea que ellos rompieron fronteras en la última década del siglo pasado sin tener que mutar de código lingüístico. Y la hicieron en grande, aunque todos sabemos que el rock, desde su origen, es en inglés. De ahí que bandas nacionales como Intotryl, cuyas integrantes son oriundas de Ciudad de México, sigan en su lucha por alcanzar el éxito en la lengua de los dioses del ‘heavy’.

Tanto Introtyl, con grata presentación ‘streaming’ este fin de semana pasado para el México Metal Fest, como Cemican, son dos ejemplos de bandas nacionales que no reniegan de su origen y que, en ambos casos, buscan su propio camino para lograr un lugar de respeto en la escena del metal. Siempre con base al trabajo, disciplina y tenacidad, no hay otro camino.

Por hoy, es todo. Dejo abiertos los canales de la comunicación para que dejen su ‘hate’: La música del Dihablo [Facebook y YouTube], @VozdelDihablo [Twitter e Instagram].