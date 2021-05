Los Brit Awards 2021 preparan una gala con Dua Lipa como favorita

Los premios Brit 2021 de la música británica, que se celebran este martes, se presentan como una prueba de fuego para los espectáculos en directo en el Reino Unido, con una gala frente a 4,000 asistentes que abrirá Coldplay y en la que Dua Lipa aspira a ser la gran triunfadora.

En la cuadragésimo primera edición de los Brit, la compositora británica de origen albano-kosovar opta a llevarse tres galardones, en las categorías de mejor artista femenina, mejor sencillo británico con Physical y, el premio más importante, el de mejor álbum, de la mano de Future Nostalgia.

Dua Lipa ya ha estado nominada al Brit siete veces, de las cuales se alzó con el premio en tres ocasiones: tras coronarse como mejor artista británica y mejor artista emergente en 2018, así como mejor sencillo británico en 2019 con su tema One Kiss.

Los rivales de Future Nostalgia y Dua Lipa en la categoría de Mastercard Album al mejor trabajo discográfico del año serán Arlo Parks, por Collapsed in Sunbeams; J Hus por Big Conspiracy, Jessie Ware por What's Your Pleasure?; y la recientemente nominada al Oscar, Celeste, por Not Your Nurse.

El imponente 02 Arena de Londres, a las orillas del Támesis, se vestirá de gala este 11 de mayo para el que será su primer evento tras un año de pandemia, y lo hará frente a una audiencia muy especial: 4,000 trabajadores esenciales que han sido seleccionados para vivir este evento piloto, parte de un programa del Gobierno británico.

Los elegidos accederán de forma gratuita al evento, tras proporcionar sus datos al servicio británico de Salud (NHS) junto con un test negativo de COVID. Durante la ceremonia, no tendrán que mantener distancia de seguridad ni llevar mascarilla.

El grupo británico Coldplay, que recientemente ha publicado su nuevo single Higher Power, será el encargado de abrir una gala en la que también actuarán Dua Lipa, Pink o la joven Olivia Rodrigo, que debutará en el Reino Unido tras batir récords mundiales con el lanzamiento de su emocional balada Drivers Licence.

Una de las novedades a destacar es que los galardonados no recibirán una, sino dos estatuillas muy diferentes entre sí, tanto visualmente como en tamaño, diseñadas por los artistas Es Devlin y Yinka Ilori. Los vencedores tendrán la opción de entregar la más pequeña a otra persona que consideren importante, ya sea un familiar, un compañero artista o un trabajador esencial.

En la categoría de mejor grupo británico, The 1975 buscará replicar el éxito cosechado hace dos años en los Brit, pero para ello tendrá que batirse con Little Mix, Biffy Clyro, BICEP y Young T & Bugsey. A nivel internacional, serán HAIM, Foo Fighters, Fontaines DC, Run The Jewels y BTS los grupos que competirán por el premio.

Tras obtener en marzo el Grammy al álbum del año por Folklore, Taylor Swift parte como la principal contendiente al galardón de mejor artista internacional, frente a otros grandes nombres como Ariana Grande, Billie Eilish, Cardi B y Miley Cyrus.

En la categoría de mejor artista masculino internacional los elegidos son Bruce Springsteen, Tame Impala, Burna Boy, Childish Gambino y The Weeknd, que también actuará en la gala del martes, aunque lo hará de forma remota debido a las actuales restricciones de viaje del Reino Unido.

La pandemia de la COVID-19 obligó a posponer tres meses la celebración de la noche más importante de la música británica, que en anteriores ocasiones se celebraba en el mes de febrero, y que contará por cuarto año consecutivo con el humorista Jake Whitehall como maestro de ceremonias.