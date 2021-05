The Weeknd cantará en los Billboard Music Awards 2021, donde lidera nominaciones

The Weeknd celebrará sus impresionantes 16 nominaciones a los Premios Billboard de la Música con una actuación en la ceremonia.

Dick clark productions anunció que el astro del pop se subirá al escenario el 23 de mayo. El espectáculo se transmitirá en vivo por la cadena NBC desde el Teatro Microsoft en Los Ángeles.

Las nominaciones de The Weeknd incluyen mejor artista, mejor artista masculino, mejor álbum Billboard 200 por After Hours y mejor canción Hot 100 por Blinding Lights, el tema No. 1 del año pasado.

Pink también actuará en la ceremonia, donde recibirá el Premio ÍCONO. Nick Jonas fungirá como anfitrión.

Drake, el artista más premiado en la historia de los Billboard, competirá con The Weeknd por el premio al mejor artista. Otros nominados son Taylor Swift y los fallecidos raperos Juice WRLD y Pop Smoke. Fuera de Drake, todos los candidatos a mejor artista compiten también en el apartado de álbum Billboard 200, que completa Lil Baby.

Además de Blinding Lights de The Weeknd, compitem por el premio a la canción Hot 100 DaBaby y Roddy Ricch por Rockstar, Chris Brown y Young Thug por Go Crazy, Gabby Barrett y Charlie Puth por I Hope y Mood de 24kGoldn e iann dior.