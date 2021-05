Yo toda mi vida soñaba con ser mamá: Lidia Ávila de OV7

Como artista ha sobresalido, pero como mujer le ha ido de maravilla, ya que cristalizó uno de sus sueños: formar una familia feliz.

Lidia Ávila encontró una estabilidad emocional y sentimental con su esposo, el médico Isaac de Hita Sánchez. Juntos han criado a los pequeños Erick y Lidia, aunque en el corazón de la cantante habita también Sofía, su primera bebé, que murió a los seis meses hace 12 años.

Con motivo del Día de las Madres, la intérprete de Para qué charló en exclusiva con El Siglo de Torreón de cómo sus herederos la motivan a tratar de ser mejor cada día a nivel personal y profesional. También contó de qué manera logró reponerse de la partida de Sofi.

"Yo toda mi vida, desde que tengo uso de razón, soñaba con formar una familia, con ser mamá, era mi top. Mis papás llevan 56 años casados, tienen seis hijos y 17 nietos, entonces siempre era mi sueño tener una familia grande.

"Erick y Lidia me cambiaron la vida, después de lo que viví con Sofía, imagínense, es una bendición tener estos hijos sanos, fuertes, increíbles, inteligentes, amorosos. ¿Qué les puedo decir si soy su mamá?, los veo y se me cae la baba", comentó.

En una estancia ubicada en su hogar, Lidia compartió vía Zoom que Erick es un niño valiente y rudo, mientras que Lidia es una pequeña muy femenina y coqueta.

"Erick es el más travieso de los dos; Lidia es más tranquila, pero tiene también el carácter fuerte. Ahora, Erick es muy competitivo, a más no poder, por eso luego chocamos mucho", contó con una sonrisa de oreja a oreja.

DARÁ SU APOYO

A diferencia de Lucía Méndez, que desea que su nieta no se dedique al mundo del entretenimiento, Lidia opinó lo contrario. Externo que si alguno de los dos o ambos desean cantar o actuar, les dará todo su apoyo.

"Les voy a decir algo bien bonito, yo tenía dudas de apoyarlos en caso de que se dedicaran a esto, sin embargo, un día en el programa Plan B entrevistamos a Ricardo Montaner y él dijo: 'si mis hijos se dedicaran a lo que yo hago, ¿quién soy yo para negarles todo lo que yo he recibido de la gente?, pocos pueden dedicarse a eso'. Esas palabras se me quedaron grabadas y entonces decidí que si mis hijos tienen talento, los voy a ayudar en todo".

Durante la charla, Lidia comentó que fueron sus padres quienes la prepararon arduamente para que pudiera estar el frente de su propia familia.

"El ejemplo vivo es mi mamá; uno educa con el ejemplo. Como madres no estamos preparadas para serlo, sin embargo, lo que hacemos lo realizamos con todo el amor del mundo. Luego, cuando uno se equivoca o vienen los regaños llega el sentimiento de la culpa, uno conoce este sentimiento a fondo cuando te vuelves mamá. Mis papás hicieron y siguen haciendo un gran trabajo conmigo y con mis hermanos", acotó.

Pocas veces la cantante abre su corazón para hablar de su fallecida hija Sofía. En la entrevista, que se tornó emotiva en ese momento, comentó que su pequeñita siempre vive en su mente y su corazón.

"La llevo tatuada con su nombre y una libélula. En la casa hay fotos de ella, mis hijos saben de su existencia. Por fuera, Sofía era fuerte y perfecta, su problema estaba en el intestino, ya que ella no podía comer. La recuerdo siempre con una sonrisita, era muy observadora y pocas veces lloraba, así la recuerdo y la recordaré siempre".

APRENDIÓ A VALORAR

El fallecimiento de Sofía le cambió la vida por completo a Lidia y es que su partida le enseñó a valorar situaciones y detalles que demeritaba.

"Antes de su muerte me preocupaba por cosas que no tenían importancia. Disfrutaba que la gente viera que me estaba yendo bien, que me casé como princesa con un hermoso vestido y de repente la vida me da una cachetada que hizo que me diera cuenta de que hay verdaderas cosas que importan y por las que hay que luchar, como ser feliz".

Ante lo que vivió, Lidia reveló que una gran cantidad de mujeres que han perdido un hijo o varios la han buscado por medio de las redes con el fin de que las oriente con su testimonio y así tratar de salir adelante.

"Por eso me gusta compartir historias de Sofía. Demasiadas madres me han escrito, algunas no solo han perdido un hijo, he sabido de casos en los que se les han adelantado dos o hasta tres hijos; no sé cómo pueden superar algo así, porque en mi caso tuve a Sofía seis meses, pero muchas de ellas los tuvieron años en sus vidas y de repente se les van. Sin duda, es el dolor más grande que se puede sentir.

"No les digo que no la pasé mal, estuve muy mal, se muere mi hija y luego me divorcié, no había nada que me motivara. El regreso de OV7 y mi familia me ayudaron a salir adelante y lo que yo les digo a las mamás es que se vale pedir ayuda y se vale levantar la mano y decir 'estoy de la fregada', para con ello agarrarse de lo que más crean y de las personas que los rodean", relató.

Por otro lado, Lidia Ávila informó que extraña bastante la Comarca Lagunera. Espera que la gira de los 30 años de OV7 le permita volver, siempre y cuando las condiciones de salud sean las pertinentes.

"Con esta pandemia en verdad que se les extraña bastante. Nosotros estábamos con todas las ganas de arrancar el tour y se nos atravesó esta pandemia, no solo a nosotros, sino al mundo entero. Esperemos que pronto se reanuden los conciertos como estábamos acostumbrados a vivirlos.

"Toda la gente de Torreón, de Gómez Palacio, de Lerdo siempre nos ha dado un cariño increíble. Nosotros les tenemos bastante amor. Las personas de La Laguna son muy guapas", comentó de manera efusiva.

Ávila externó que en estos meses se dedicó a nutrir todas sus redes sociales, tan es así que además abrió una cuenta en Instagram en la que su familia y ella ofrecen recetas de cocina.

"Esta pandemia me hizo reinventarme y tomarles la importancia que no le tenía antes a las redes sociales, porque sí subía cosas, pero no muchas. Los primeros cuatro meses de pandemia me quedé en casa con mi esposo y mis dos hijos y en verdad que lo disfruté mucho porque venía de mucho trabajo; ya después me dediqué a incrementar los contenidos de mis redes", puntualizó.