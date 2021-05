Ser mamá es su mejor canasta

El Día de las Madres también se festeja en las canchas, duelas, en la pista de atletismo, en el ring, en los largos viajes por carretera y con el sacrificio de estar lejos de casa para cumplir el sueño de triunfar en el deporte profesional, las atletas desempeñan su disciplina con pasión y con la motivación que encuentran en el abrazo de esos seres a quienes cargaron durante meses en su vientre, tal es el caso de Alejandra Urrutia y de Rayven Thomas, jugadoras de las Algodoneras de la Comarca y felices mamás.

UNA GRAN COMPAÑERA

Alejandra Urrutia Chávez, alera de las Algodoneras de la Comarca, de 29 años de edad, originaria del estado de Chihuahua, contó en exclusiva para El Siglo de Torreón, su experiencia como mamá y deportista profesional, experiencia que no vive sola, pues su pequeña hija, María Victoria, la acompaña en cada canasta, en cada fallo, en cada rebote, en cada derrota y claro, en cada triunfo. Desde que inició la pretemporada del nuevo equipo de la Comarca Lagunera, resultó una sorpresa ver a las jóvenes jugadoras entrenando y al costado de la cancha, una pequeña niña de 6 años observando, recogiendo los balones, sonriendo, "es la hija de Ale, es un encanto", describió uno de los directivos.

"Desde que me llamaron los directivos de Algodoneras, les expuse mi situación, yo soy casada y mi esposo también es jugador profesional, es Pablo Santana y juega para los Centauros de Chihuahua en la Liga Estatal, así que yo solamente podía viajar con mi hija. Siempre había sido mi gran sueño y objetivo jugar en la Liga Mexicana de Baloncesto Profesional Femenil, pero por circunstancias laborales no lo había podido hacer, pero ahora que estoy trabajando por la vía virtual, se me abrió la puerta con Algodoneras y cuando les dije acerca de mi hija, fue una grata sorpresa el que los directivos de inmediato me dijeron que me apoyarían para estar con María Victoria", describió Ale.

Con el apoyo de su esposo, Alejandra platicó con su hija y no lo pensaron mucho, hicieron maletas y vinieron juntas a Torreón para vivir la aventura del profesionalismo, entrenamientos, sesiones de gimnasio, nuevas amistades, al tiempo que Ale dictaba sus clases en línea y María Victoria atendía sus obligaciones escolares también de manera virtual, ahí al lado de la cancha, volteando a ver a su mamá entrenar de vez en vez, tratando de mantener la concentración. "Lo platiqué con ella, no era una decisión que tomaría yo sola, a ella le encantó la idea, pensé que le iba a costar poquito, pero no batalló nada, es una niña que de inmediato se gana a las personas, cae muy bien", dijo riendo la orgullosa mamá.

"Es una motivación extra el tener a una personita que siempre está a tu lado, es mi roomie (compañera de cuarto) más especial, se enoja cuando perdemos y me impulsa a entrenar más fuerte, a tratar de ser mejor adentro y afuera de la cancha, eso no tiene comparación", añadió Urrutia. La experiencia de vida que la pequeña María Victoria ha podido vivir con las Algodoneras, es algo que la acompañará durante toda su vida: "ella también juega basquet, nunca la empujamos y obligamos como papás, fue una decisión que María Victoria tomó, aunque sí le advertimos que debía adquirir la responsabilidad de entrenar fuerte, con compromiso, ahora ella me acompañó a viajes con todo el equipo, no los sufrió ni se aburrió, se la ha pasado muy bien y muy "chiple" por mis compañeras y los coaches, que le compran paletas, dulces, chocolates, de todo, pero ya les advertí que ellos la van a tener que cuidar cuando no pueda dormir", vuelve a reír Alejandra.

VALE LA PENA

Hace apenas unos días, María Victoria celebró su sexto cumpleaños y tuvo que hacerlo lejos de su mamá, ya que decidieron, una vez más en conjunto, que la pequeña se iría a Odessa, Texas, donde residen sus abuelos paternos, para inscribirse en la escuela, que allá se realiza ya de manera presencial. "No fue fácil, pero ella decidió ir, con el objetivo de centrarse más en sus estudios. En Torreón la han tratado de maravilla, la llevaron a museos, a comer nieves, a muchos lados, pero sabemos que lo principal es su educación y decidimos que iría con sus abuelos, fue duro no estar en su cumpleaños y comer pastel juntas, pero con la tecnología pude cantarle "las Mañanitas" y sabemos que tendremos muchos cumpleaños más para celebrar juntas.

29 AÑOS de edad tiene Alejandra Urrutia; su hija María Victoria acaba de cumplir seis.

El sacrificio de ser mamá, esposa, trabajadora y jugadora profesional, lo asume y lo disfruta Alejandra Urrutia, motivada por las personas que la quieren, su marido y su pequeña María Victoria, se entrega al máximo en la cancha y afuera de ella, dejando un mensaje a las mamás laguneras: "para todo hay tiempo, es cuestión de organizarse, pero sobre todo, de querer hacerlo, podemos ser excelentes esposas, mamás y además cumplir nuestros sueños, mantenernos activas por salud y por gusto, es una experiencia que recomiendo y que yo no cambiaría por nada", finalizó.

CRUZA FRONTERAS

El amor de mamá cruzó las fronteras para Rayven Thomas, delantera de las Algodoneras de la Comarca, nacida en Las Vegas, Nevada y quien vive su primera experiencia en la LMBPF, aventura para la que debió alejarse de su pequeño hijo durante algunos meses. "Soy mamá de Sheldon y la parte más difícil de estar lejos de él es no poder descubrir cosas nuevas en el día a día, aunque hablamos siempre por teléfono, extraño mucho su amor, sus abrazos, sus besos, esos son los mejores regalos que podría tener en el Día de las Madres", confesó la espigada jugadora.

"Recuerdo que el día en que me entregaron a mi pequeño bebé en los brazos, observé en su carita el mundo entero y sentí una inigualable sensación de que a partir de entonces, caminaríamos siempre juntos. Quiero invitar a todas las mujeres que son mamás y a quienes quieren ser mamás, a abrazar a sus pequeños hijos con amor, que disfruten cada momento, cada abrazo, que experimenten ese amor profundo y hagan que sus hijos lo sientan", sentenció.