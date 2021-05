Pepe Aguilar responde críticas a Ángela

El pasado sábado por la noche, Ángela Aguilar interpretó el Himno Nacional Mexicano previo a la pelea de Saúl "Canelo" Álvarez, sin embargo, su canto no dejo satisfechos a usuarios que la señalaron en redes sociales por haber "modificado" la melodía. Incluso, hubo quienes señalaron que por haber modificado dicho símbolo patrio debía ser sancionada por la Segob.

Sin embargo, Pepe Aguilar, padre de la cantante, salió a su defensa por medio de sus redes sociales, donde admitió que Ángela sí cometió un error al cantar, sin embargo, señalo, como causa de ello, los errores técnicos y la poca experiencia sobre los escenarios.

"Sí, hubo un error, claro que la regó. No es para fusilarla, pero sí la regó. La regó en que lo cantó como si se hubiera tomado unas pastillas de 'slow me down' ¿okay?, pero no tiene nada que ver con lo que le están criticando", dijo.

También señaló que en ningún momento cambió la letra ni melodía, sino que cantó más lento. "Ni moduló ni modificó, sólo estaba cantando más lento y estaba mal cantado, definitivamente. Cuando sale Ángela, los audífonos que traía no servían, no se oían y el error de Ángela es de que se hubiera olvidado de eso, entonces si no tienes la experiencia vas a cantar más lento, porque vas a tratar como de compensar y tratar de llegar a eso".

Insistió en que su hija sí cometió un erro, pero le ganaron los nervios. "No es pretexto, sí la regó. Si vas y te montas en un escenario y vas a salir así tendrías que tener la capacidad de salir de ese problema, pero no la tuvo".

Por su parte, Ángela también respondió a las críticas que se le hicieron debido a su interpretación en el AT&T Stadium de Arlington.

"Muchas gracias a todos por un maravilloso regreso a los escenarios. Gracias el 'Canelo', a Pepe Aguilar y a Leonardo por invitarme a un musical tan especial. Con problemas técnicos y entonaciones lentas estoy agradecida. Gracias por tanto apoyo y amor siempre. Les mando besos a mis angelitxs" puntualizó.