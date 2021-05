Marvel tendrá un 'Capitán América' indígena

Marvel es una de las franquicias más grandes en el mundo y que sin duda es capaz de ser parte de la formación de todos aquellos quienes disfrutan su contenido, tanto en los cómics como en sus producciones audiovisuales.

Sabiendo ello, y buscando reinventarse y mantenerse vigente, la compañía ha dado un giro dentro de una de sus historias más populares. Ahora Marvel revela la llegada de la saga The United States of Captain America, donde se presentará al primer "Capitán América" indígena, perteneciente al pueblo kikapú.

La historia, que comenzará su distribución el próximo mes de junio, tendrá la puesta de "Joe Gómez", un miembro kikapú que ayudará al personaje de Steve Rogers y Sam Wilson a recuperar su escudo, luego de que este les fuera arrebatado por un misterioso ladrón.

Dicha creación ha sido responsabilidad de la escritora Darcie Little Badger, perteneciente al grupo Lipán, y del artista David Cutler, miembro de la Primera Nación de Qalipu.

Según la agencia de noticias Europa Press, Little Badger, la creadora, y Cutler explicaron que "Joe Gómez" es un trabajador de la construcción que utiliza sus habilidad para ayudar a su comunidad, además de no cobrar a los ancianos de la tribu. Este factor de su personalidad se formó a raíz de la propia experiencia de Little Badger, dado que le recuerda a su comunidad.

RAÍCES COAHUILENSES

El nuevo elemento que se incorporará al catálogo de Marvel no solamente dará sentido de pertenencia a otro sector de su público, sino que los fanáticos de Coahuila podrán gozar de cierta "cercanía". Recordemos que esta tribu también tiene su origen en Coahuila. Desde que la tribu guerrera de los kikapú inició su éxodo de los fértiles valles de Wisconsin, en 1800, el grito guerrero "aiiee… aiiee…" (hoy es un buen día para morir) se esparció por gran parte de la unión americana al galope de sus caballos. Kitzihaiata, el gran espíritu, los condujo al sitio sagrado donde el mundo kikapú viviría por siglos, un rincón del norte de Coahuila, conocido como El Nacimiento, en el municipio de Múzquiz.

Dice la leyenda que cuando los kikapú iniciaron la travesía tuvieron que recorrer grandes extensiones de tierra en la unión americana. Cabalgando a pelo, los valientes guerreros enfrentaron el desierto, las bravas aguas de los ríos y las armas de los invasores. Cansados del viaje, cruzaron a lo que hoy es Coahuila, en el territorio mexicano, lugar donde el dios Kitzihaiata envió a la gran tarántula para que tejiera la telaraña que sostendría por muchos siglos el mundo kikapú.

TIEMPOS DE CAMBIO

Como ya mencionamos, la empresa líder en el mercado hollywoodense debe mantenerse en constante cambio adaptándose a las nuevas generaciones (al igual que el resto de las compañías); sin embargo, si bien algunos de los personajes o elementos que han ido introduciendo a la franquicia, como la llegada de la "Capitana Marvel" al cine, la adaptación de "Black Panther" y un "Capitán América" de color, han desatado cuestionamientos por parte de algunos usuarios, que deciden catalogarlo como "ser parte de una moda" o "fan service", lo cierto es que estos pasos, como la llegada de "Joe Gómez", generan una ventana de cambio para las nuevas generaciones.

"Arruinaron mi infancia", escriben los usuarios en sus redes sociales cuando se añade una modificación a la historia que sigue latente, sin embargo, es importante destacar que este producto no va dirigido a ellos y, ciertamente, el mundo no es de un solo color, raza, complexión, entre otros.

La llegada de nuevos personajes que cuenten historias con personas fuera del molde norteamericano al mismo tiempo invita a la empatía con el resto.