Por mis hijos todo vale la pena: Debany, madre maderense

"Es muy difícil una separación pero no me podía quedar a lamentarme, tenía que trabajar... son dos niños que tengo que mantener", dijo Debany Martínez Hernández de 22 años de edad, quien es madre soltera y desde hace dos semanas se desempeña como elemento del Departamento de Bomberos en el municipio de Francisco I. Madero.

Es madre de un pequeño de 2 años y medio y de una bebé de 7 meses. Fue justo al nacer la niña cuando tomó la decisión separarse del padre de sus hijos, pues no se hacía responsable de la familia, por lo que dice que luego de tanto pensarlo decidió "ponerse las pilas" para sacar a sus hijos adelante.

Debany explicó que todavía no cumplía la cuarentena por el parto cuando ya tenía su primer trabajo.

"Él (el papá de sus hijos) no trabajaba y yo tampoco… cuando nació niña los gastos ya era más y un día pensé 'pues ahí que se quede, yo tengo que salir adelante', y le dije 'pues si tú no quieres yo me voy a poner las pilas' y gracias a Dios se han ido dando las cosas".

Debany contó que siempre le llamó la atención pertenecer a alguna corporación de rescate o seguridad, pero por el momento solo tuvo oportunidad de ingresar al Departamento de Tránsito y Vialidad en Madero, donde permaneció seis meses por lo complicado de su horario, ya que era muy poco el tiempo libre que tenía para atender a sus dos pequeños.

Más delante pidió oportunidad en el Departamento de Bomberos, donde hace dos semanas se integró y ha tenido el apoyo y solidaridad de todos sus compañeros.

Incluso, dijo que el comandante, Raúl Santana, desde un inicio se solidarizó con ella y aunque fue difícil conseguir que se le autorizará el cambio, finalmente lo consiguió.

Por ahora Debany se desempeña como radio operadora y apoya en emergencias menores mientras recibe el entrenamiento requerido, pues dice que se visualiza haciendo su trabajo "al parejo" que sus compañeros en contingencias mayores, ya que tiene la capacidad y sobre todo las ganas para lograrlo.

Debany compartió que la razón por la que pidió su cambio es debido a que en Vialidad su jornada laboral era de 11 horas: iniciaba a las 8 de la mañana y terminaba a las 7 de la tarde, y solo se les otorgaba un día de descanso por quincena, por lo tanto era muy poco el tiempo que tenía para atender a sus hijos y aunque sus padres, principalmente su madre, le ha dado todo el apoyo, reconoció que cuidar a niños de muy corta edad es muy cansado.

En el Departamento de Bomberos, aunque son 12 horas de trabajo, Debany entra de 9 de la mañana y sale a la 9 de la noche; al ser la única mujer no se le permite quedarse a pernoctar en la base como lo hace el resto de sus compañeros, además de que son dos días de descanso por semana, lo que le permite estar más tiempo con sus hijos.

Además ya tenía algunos conocimientos del trabajo que realizan los apagafuegos, pues al egresar del bachillerato pidió oportunidad para realizar su servicio social en el Cuerpo de Bomberos, ya que siempre le llamó la atención pertenecer a alguna corporación de rescate o seguridad.

"Por el horario decidí cambiarme para acá (a Bomberos), pues por las edades de los niños demandan más atención. Afortunadamente tengo el apoyo de mis papás, pero también estoy consciente que mi mamá deber estar muy al pendiente de mi hermana que tiene 12 años y por eso yo tenía que buscar la forma de ir descargando el trabajo que le da atender a mis hijos; incluso, cuando estaba en Vialidad casi no los dejaba dormir en el día para que me dejarán descansar en la noche, porque me levantaba muy temprano para dejar todo listo y luego irme a trabajar, pero pues yo le decía que los dejara que se durmieran para que ella descansara también porque yo se que es muy pesado cuidarlos".

La joven dijo que aunque tiene más tiempo para estar con sus hijos, se está perdieron muchos momentos bonitos con ellos; sin embargo, es uno de los muchos sacrificios que debe hacer para sacarlos adelante y está convencida que vale la pena hacerlo, pues está segura que las oportunidades se van a ir dando para que los tres puedan estar mejor.

"En un matrimonio las dos personas son las que deben sacar adelante a la familia; pero ni modo, me tocó salir adelante sola. Una separación no es fácil, pero creo que fue la mejor decisión y creo que por mis hijos todo vale la pena".