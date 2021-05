Miley Cyrus homenajea a Dolly Parton

Miley Cyrus y Elon Musk estuvieron como invitados especiales en el programa Saturday Night Live, donde la cantante tuvo tres número musicales, entre los que se encuentran Plastic Hearts y Without You junto a The Kid Laroi.

El programa comenzó con un mensaje especial en conmemoración al Día de las madres, donde Miley interpretó un cover la leyenda del country Dolly Parton, dándole un toque conmovedor a Light Of A Clear Blue Morning, con los invitados y miembros del evento felicitando a los televidentes dado que en diversas partes del mundo el día de la madre se celebra el día 9 de mayo. La aparición de Miley también se vio marcada debido a la controversial situación con el multimillonario Elon Musk, dado que su presencia no fue del todo bien recibida por algunos miembros del equipo y del elenco. Lorne Michaels, productor del programa, confirmo que ninguno estaría obligado a trabajar con Musk si no lo deseaba. 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste