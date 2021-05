Baja 40 % inversión en telecomunicaciones en México

La Inversión Extranjera Directa (IED) en telecomunicaciones pasó de mil 665.8 millones de dólares en 2019 a mil 5.1 millones de dólares el año pasado, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía, lo que significa una disminución de 39.7 %.

Desde 2019 se observaba una desaceleración económica y esa tendencia se pronunció más en 2020 por la pandemia, entonces el efecto es detener inversiones hasta ver cómo será la recuperación de la actividad mexicana, explicó Ramiro Tovar, analista en telecomunicaciones.

"Meses antes de la pandemia la economía mexicana había registrado disminuciones de crecimiento, eso lo ven las empresas que se fijan en cuánto va a crecer su mercado potencial considerando cuántos suscriptores nuevos tendrán, así como cuántas empresas demandarán más servicios de telecomunicaciones", detalló el experto.

Sin embargo, Tovar calcula que para este año las empresas recuperarán los niveles de inversión extranjera.

"No solo porque tenemos licitación de frecuencias en puerta, sino porque la política económica de Estados Unidos va a inyectar gasto en infraestructura, entonces se traduce en demanda por importaciones mexicanas, lo que nos dará un empujón".

Pero al primer trimestre de 2021 todavía no se ve esa recuperación, porque aún no se tienen los indicadores de crecimiento que se vieron antes de que iniciara el año, comentó el analista.

Explicó que la regulación, como el Padrón Nacional de Telefonía Móvil, puede ser factor de riesgo para que las empresas inviertan en el país, agregó Tovar.

Jorge Bravo, analista de Digital Policy and Law, dijo que no es lo mismo una inversión inicial para comprar una empresa o con subasta o licitación tras lo que siempre habrá una caída, pues los montos iniciales son elevados.

"Lo que ya no es normal es que no existan condiciones para que esa inversión se sustente en el tiempo y no haya condiciones regulatorias, financieras ni procesos de licitación, que son los que más detonan la inversión extranjera y nacional", destacó Bravo.

Esto coloca al país en un "limbo regulatorio" y hay una situación financiera adversa en la que a las empresas no les conviene invertir si no generan los ingresos y el regulador no tiene una planeación del espectro y, por lo tanto, no habrá inversión.