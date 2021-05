'Todas debemos sentirnos importantes'

Lola es una mamá luchona. Ella es gestora y líder desde hace más de 10 años de la zona rural de Lerdo y ha enfrentado de todo en su andar. Ella siempre busca apoyos para su gente. Como madre, asegura que lo más importante es quererse primero a sí misma para poder querer a los demás e inculcarles a los hijos el respeto a otras mujeres y al resto de las personas.

Dolores Luévanos es originaria del ejido La Luz de Lerdo. En total realiza gestiones para siete comunidades rurales y dos secciones.

"Soy líder pero también ama de casa. Cuando yo ingresé a todo esto de las gestiones de ir a pedir para el rancho yo a todo le tenía miedo pero a mi lado estaba una persona que me enseñó que un político no es más que uno y que al final todos somos iguales. Yo al principio no lo entendía porque vengo de un medio rural donde ves muchas cosas, las mujeres se someten a sus hombres pero la vida me ha enseñado que como mujer tienes que luchar siempre. Decir: 'aquí estoy' y darte tu lugar porque cualquier mujer, sea del medio rural o no, todas podemos alzar la mano", relató.

Dolores Luévanos hace media hora del ejido La Luz a la cabecera municipal de Lerdo pero realiza gestiones no solo en este ejido sino también en La Goleta, La Torreña, San Gerardo, Rancho Güero y La Borrega. Debido a su tenacidad los alcaldes la conocen.

Tristemente, dice, la pandemia también afectó mucho al sector rural y en el ámbito personal: "dentro de mi familia y aquí en mi casa hubo tres decesos. Dos muchachas muy jovencitas y una cuñada en diciembre. Nadie estamos preparados para eso", recuerda.

Lola tiene tres hijos, es abuela de cuatro nietos y asegura que se siente muy orgullosa. Este 10 de mayo será festejada por ellos pero también participará activamente en un evento donde habrá rifas de regalos en La Luz.

"Lo importante es que estemos contentos y estemos alegres, gracias a Dios ya está el semáforo en verde pero vamos a hacer el evento todos modos con medidas sanitizantes", menciona.

A las madres de familia, dice Lola, externa sus mejores deseos pero también un humilde consejo: "yo les daría un consejo a todas las madres y a las mujeres en general de que todas debemos sentirnos importantes y saber que valemos. Nosotras nos tenemos que querer primero a nosotras mismas para poder querer bien a los demás. Como madre, para mí lo más importante fue inculcar mucho el respeto hacia la mujer en mis hijos, que ellos sepan que vienen de una madre luchadora, soltera, que los sacó adelante y que las mujeres somos chingonas y podemos con todo", acotó.