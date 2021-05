Hábitos para la vida saludable de mamá

La pandemia puso a reflexionar sobre la existencia y claro sobre la salud, base fundamental sin la cual no podríamos hacer nada

en la vida. Muchas mujeres sobre todo madres de familia perdieron sus buenos hábitos, cayeron en más estrés y perdieron el balance.

Un buen regalo del 10 de Mayo podría ser retomarlos sin necesidad radicalizar, solo empezar con comer mejor y moverse, lo que llevará a generar otros cambios.

BUENA ALIMENTACIÓN

Parece un poco repetitivo pero la obesidad y el sobrepeso siempre han sido un problema. Recobraron relevancia, ya que es un factor determinante en la recuperación del COVID-19. No solo con esa enfermedad, conforme pasan los años se dificulta asimilar ciertos alimentos, por lo que es importante ir poniendo atención en la alimentación, evaluar la dieta y elegir opciones mucho más saludables para mejorar y mantener tu salud.

CUIDA TU MENTE

Desde meditación hasta yoga, elige aquellas actividades que relajen y liberen de la tensión, con las actividades aún fuera de lo normal, probablemente aún se sienta ansiedad, estrés y/o tristeza, cuida tus pensamientos con actividades que te hagan sentir confort y tranquilidad.

VE A TERAPIA

Si crees que no lo estás logrando y por más que te esfuerzas no consigues motivarte, no dudes en pedir ayuda, ya sea a un amigo o a un especialista. Hoy por hoy, lo más importante es cuidar tu salud mental, no es moda y si lo necesitas, ve sin dudarlo.

DORMIR BIEN

La pandemia detonó trastornos del sueño en muchas personas, lo cual ha afectado aspectos de su vida, desde la productividad en el trabajo hasta el estado de ánimo. También se ha dicho hasta el cansancio que lo ideal es dormir al menos ocho horas al día y tomarse alguna siesta. En verdad es fundamental descansar bien para sentirte bien y tener buena salud.

ACTIVIDAD FÍSICA

No sólo para mantener la salud física en óptimas condiciones, también es básico para evitar el sedentarismo y enfermedades

mentales. Está comprobado que mantenerse activo libera endorfinas, hormonas que te generan placer y felicidad. Así es que es importante activarse sin importar la disciplina, se gana por donde se vea.

SÍ A LOS CHEQUEOS MÉDICOS

Realizarse un chequeo general de salud anual es básico y ahora lo es más, así que sin dudar programen uno para toda la familia, esos análisis que han postergado durante meses, siempre son vitales estar en vigilancia.

BAJARLE AL ALCOHOL

Mucha gente se ha resguardo en las bebidas alcohólicas para sortear los días en plena pandemia, pero la realidad es que es una actividad que se puede volver una adicción, además de que el alcohol provoca grandes daños a la salud, desde sobrepeso

hasta problemas cardíacos.

CUIDA TUS RELACIONES

Aunque las medidas ya no son tan estrictas, seguimos sin la normalidad al 100 para evitar contagios, sigue en contacto por videollamadas o chatea más allá de memes, una buena charla siempre fortalece el ánimo sobre todo cuando hay días complicados en casa o el trabajo.

HIDRÁTATE

La recomendación es tomar ocho vasos de agua al día, aunque si tu cuerpo te pide más, dale lo necesario. Elige agua natural, ya que tanto las bebidas azucaradas o gaseosas, no sólo no te quitarán la sed, le sumarán calorías a tu dieta y poco a poco debido al azúcar pueden provocar enfermedades cardiovasculares.

CONSIÉNTETE

El estrés puede atravesarse varios días, por lo que también es importante dedicarse unos minutos a estar contigo misma, ya sea leyendo tu libro favorito, con un baño largo o simplemente no hacer nada, es momento de darle al cuerpo un poco de paz y serenidad para cuidar la salud tanto mental como física.

No es necesario que se tomen cambios drásticos, con ajustes como tomar más agua, caminar y comer mejor bastará.