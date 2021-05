'Me voy tranquilo'; 'Tuca' Ferretti habla sobre su salida del Tigres

En su última conferencia de prensa como técnico de los regios, "El Tuca" agradeció el apoyo de gente como Lorenzo Garza, presidente de Cemex, Miguel Ángel Garza, exdirectivo; al ingeniero Alejandro Rodríguez, presidente del club, y a sus jugadores, dejando fuera de menciones a los nuevos dirigentes Mauricio Doehner y Mauricio Culebro.

Ferretti se va con casi once años en el cargo, sorprendido, porque mencionó que ya había un arreglo para seguir, pero se va satisfecho, porque los resultados siempre lo respaldaron.

"Cuando me anunciaron que no iba a seguir me comprometí a no decir nada de mi salida, y que me iba a dedicar a entrenar al equipo lo mejor posible, como siempre lo hago. Las cosas extra cancha busqué no afectaran al equipo, pero somos seres humanos, es difícil... Después de diez años, uno crea vínculos. Uno agradece el aprecio de mis jugadores".

Se va tranquilo: "Con el compromiso cumplido. Cuando llegué la primera vez y me reuní con Lorenzo Zambrano (presidente de Cemex), me pidió y me comprometí a hacer mi mejor trabajo y que no lo estuvieran fregando con carteles y gritos en las oficinas. Quería dedicarse a lo que realmente le gustaba que era su empresa, y que me encargaba muchísimo que las cosas con el equipo, con Sinergia Deportiva y que no lo estuvieran molestando. Creo que lo cumplí de la mejor manera. A lo mejor hay algunas cuentas positivas, pero me voy tranquilo, cumplí con mi trabajo al 100 por ciento, siempre buscando lo mejor para al equipo. Hay siempre opciones. No soy centenario, nadie lo es para caer bien a todos. Vivimos en un país libre, uno se puede expresar y debe de expresarse y siempre hay pros y contras. Me voy tranquilo de hacer cumplido mi trabajo de la mejor forma posible".

Asegura, siempre dio todo "di el 100, no me quedé con nada. No soy mago, no tengo varita mágicas. Nunca me quedé con nada. Siempre que ustedes me quisieron decir algo, mi respuesta siempre fue en agradecimiento al apoyo de la directiva y los jugadores. Nunca me puse… Bueno sí, siempre que el equipo perdía di la cara, nunca me escondí, siempre dí la cara. La espalda la tengo protegida de mucha gente, ellos pudieron decir algo, pero no… Cuando el equipo gana, ganan los jugadores, cuando pierde, pierde el entrenador. Tengo 30 años en esta silla, cuando algo no gusta el técnico es el responsable. Me voy con la conciencia. No me quedé con nada, entregué todo, hasta en ciertos momentos, demasiado".

Aceptó que su salida le sorprendió: "Había un cierto trato con responsabilidad de seguir, y por una razón se rompió. Pero uno es soldado, tiene que recibir órdenes y así lo tomo. No es la primera vez que salgo de un equipo, es más, es la tercera vez que salgo de Tigres… No es una cosa que uno no sepa de lo que se trata. Así son las cosas… La gente cambia. Uno tiene que aceptar".

Desde que se dio la noticia, trató que esta no afectara al equipo: "Lo único que pedí a los jugadores es que entregaran en la cancha, a jugar por el equipo, por su familia, padres, hijos, hermanos, los que nos reciben en las buenas y en las malas. Me voy agradeciéndoles. No es un día agradable para nadie".