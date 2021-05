'No tienes ni para comer', dice Uriel Antuna a aficionado en redes

El jugador de las Chivas, Uriel Antuna, se habría enganchado en redes sociales con un aficionado, tras filtrarse una supuesta conversación en la que un usuario de Instagram respondió una de las historias del "Brujo".

En las últimas horas, Antuna compartió algunos videos del aniversario con su pareja, que por cierto, celebraron a distancia, pues el futbolista está concentrado con el Guadalajara, que disputará esta noche el repechaje ante Pachuca por un boleto a los Cuartos de Final del Guard1anes 2021.

"Mi vida hoy tocó estar lejos en nuestro aniversario pero sabes lo mucho que te amo...", escribió el exjugador del LA Galaxy.

Esta historia habría recibido una respuesta del usuario: "No te preocupes, está festejando en mejor compañía", a lo que Antuna respondió: "De quien de ti que no tienes ni para comer por favor ahhahhahaha". El usuario continuó: "Yo no dije que conmigo, aparte de incompetente en la cancha también del cerebro jajaja" y Uriel volvió a responder: "Si ya sé que contigo no porque mi para comer tienes. Es obvio".

El sábado por la tarde llegaron las Chivas a la Ciudad de México, en pleno festejo de su 115 aniversario, para después dirigirse a Pachuca, donde enfrentarán por la noche de este domingo a los Tuzos.