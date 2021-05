Torreón es más que su amigo para Marco Antonio Solís

"Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás; tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero, jamás". Esas palabras forman parte del popular tema Tu cárcel, cuya composición se originó de puño y letra de Marco Antonio Solís en La Laguna.

Corría la década de los ochenta. Grandes artistas como José José, Juan Gabriel, Raphael, Menudo, Rocío Dúrcal o Los Bukis se presentaban en Torreón, en sitios como el Auditorio Municipal y la Plaza de Toros, así como los desaparecidos Stelaris, El Greco o La Herradura.

En una visita que Solís realizó en 1986 a La Laguna de Coahuila, la inspiración le llegó en un hotel del Centro. En ese tiempo él se hallaba mal emocionalmente, así que encontró una catarsis componiendo dicha canción, que sería incluida en el disco Me volví a acordar de ti, de Los Bukis, el cual vendió un millón 350 mil copias.

Con motivo de un concierto virtual que ofrecerá el 9 de mayo, el oriundo de Michoacán ofreció una charla virtual a varios medios nacionales e internacionales. El Siglo de Torreón estuvo presente y era inevitable que "El Buki" recordara ese momento visiblemente emocionado.

"La Comarca Lagunera; Torreón, Coahuila representa algo muy importante para mí, ya que ahí nació una de las canciones más emblemáticas de este servidor y me refiero a Tu cárcel, que salió en el 86.

"Nació de forma inesperada, en medio de un desgaste físico y emocional, y es que así florece lo más humano nuestro, y así nació esta rola, que no pensé que se fuera a volver tan popular. Estoy agradecido con ese pedacito de nuestro México, allá en Torreón; todavía recuerdo el hotelito donde la hice", contó.

SHOW VIRTUAL

Marco Antonio dará el espectáculo virtual Bohemia en Pandemia a las 20:00 horas por la plataforma de Cinépolis Klic. Según contó en la entrevista, será una presentación histórica.

"Creo que hará historia, ya lo verán este 9 de mayo. Tiene sorpresas muy agradables que serán del gusto de nuestro público. Es una especie de acústico, hecho a puerta cerrada. Lleva un repertorio que no he cantado en otros conciertos en vivo".

El recital en línea tiene una dedicatoria a las madres. Durante la charla, el artista dijo que espera que su fallecida madre, María Elena Sosa de Solís, lo vea desde el cielo. Le dedicará el tema Te amo, mamá, el cual se lo compuso a ella.

"Mi madre fue mi fan número uno. En los últimos años solo escuchaba canciones mías. Ella siempre estuvo apoyándome, trataba de cuidarme mucho y me pedía que no trabajara tanto para que me diera más tiempo de descansar y estar con la familia", dijo.

En varias ocasiones, "El Buki" ha sido tendencia en redes sociales por sus frases románticas y sus fotos. Al respecto, comentó que espera que estas "reflexiones", como él les llama, sean un respiro en medio de la inmediatez con la que transcurre el día a día.

"Ha sido muy padre la retroalimentación con el público, no esperaba tanta respuesta; eso me animó a abrirme un poco más y a explorar más reflexiones, que son mensajes que llegan en determinado momento a un estado de ánimo que las personas necesitan y le cae muy bien. Yo a veces escribo estas frases, las anoto y de vez en cuando las voy lanzando".

Avalado por 45 años de trayectoria, el intérprete de Si te pudiera mentir reveló que todavía le falta mucho por hacer; es por eso que, con todo y pandemia, no ha dejado de laborar.

"De pronto tengo muchas ideas. Quiero hacer muchas cosas. Estoy grabando y componiendo nuevas canciones. Uno de los retos es llegar al público joven, llevarles mi música con otras investiduras, musicalmente hablando".

ENCUENTRA REFUGIO

El nacido un 29 de diciembre manifestó que en esta contingencia no llegó a caer en problemas de depresión o ansiedad, ya que se refugió en su familia.

"Gracias a Dios no caí en situaciones negativas. Pude abrazar más a mi familia. Hicimos de mi casa un hogar más sólido. Sé que para muchas personas la pandemia los ha dañado, hay quienes perdieron a un ser querido; yo tengo empatía con esa gente y desde aquí les mando un abrazo y ánimo para que salgan adelante".

Hacer una bioserie era una idea que Solís desechaba, sin embargo, tras darse cuenta de que otros artistas sí abrían su intimidad, aunado al confinamiento, que lo llevó a replantear situaciones de la vida, ya prepara un proyecto que narraría sus aspectos personales.

"Esto ha pasado en la pandemia, peticiones de esta índole, cada vez nos acercamos más a esto (de hacer una bioserie), era importante decirlo de mi propia voz como serie, sería algo padrísimo, ese sería uno de los requerimientos por los cuales me detuve, pero ahora me están dando la oportunidad de ser yo el narrador de esta historia", comentó.

Por último, Marco Antonio Solís reveló las claves para concebir una bonita relación amorosa, tal y como la lleva con su pareja, Cristian Salas.

"Ella y yo somos muy distintos. Cristian tiene una campanita, siempre está muy activa y alegre; yo, por mi parte, soy más apagadito, más silencioso y yo creo que hacemos una gran combinación. Lo que sí es que alimentamos siempre la relación con detallitos, contando chistes o anécdotas".

Repertorio

Algunos clásicos en la carrera de Marco Antonio Solís son:

Si te pudiera mentir

Si no te hubieras ido

Amor en silencio

Tu cárcel

Más que tu amigo

Mi eterno amor secreto