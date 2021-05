Pide IMSS prudencia en festejo de las madres

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila pide a la población de la entidad que se tomen precauciones especiales durante los festejos de este 10 de mayo (Día de las Madres), especialmente evitando aglomeraciones y eventos que puedan derivar en contagios del COVID-19.

La institución recordó que la entidad se mantiene en el semáforo verde epidémico y su avance hacia la nueva normalidad depende de la responsabilidad y los cuidados de la población en general.

Fue durante este fin de semana que el IMSS en la entidad señaló que, pese a la baja en los contagios del COVID-19, se pide a la ciudadanía privilegiar las videollamadas o las felicitaciones a distancia; además pidió a la población de adultos jóvenes y jóvenes no relajar medidas y no realizar festejos que posteriormente puedan significar en un repunte de casos, especialmente entre la población de la tercera edad o con comorbilidades que aún no cuenta con la protección de su vacuna.

"En este momento, la mejor alternativa para mantenerse sano es permanecer en casa y evitar las visitas, sobre todo en el caso de personas mayores; acercarse a sus seres queridos a través de redes sociales y/o videollamadas…

"Los abrazos deben restringirse a la familia nuclear, por el bien de todos y sobre todo de las personas que tienen mayor riesgo de complicaciones ante el COVID-19", informó el instituto mediante un comunicado a todos los coahuilenses.