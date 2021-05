Sale con tierra de la llave

AGUA TURBIA

Sin respuesta

Los colonos señalaron que han reportado el hecho en el Simas, oficina en la que les informaron solamente que "revisarán" los reportes mediante el trabajo de cuadrillas.

94

POZOS

Hay en la ciudad para la extracción del agua, pero solo se utilizan unos 86.

NúMERO Habitantes de diversas colonias del oriente de Torreón afirmaron que, además de la baja presión de agua potable que padecen desde hace meses, ahora se les suministra agua turbia por parte del Simas.

Se trata de vecinos de sectores como Los Ciruelos, Villas de San Angel I, Villas de San Ángel II, además de varias cuadras del complejo de Loma Real, áreas en las que se han detectado anomalías en el líquido que sale de las tomas domésticas, de tal forma que se ha generado temor e incertidumbre entre las familias que ahí habitan.

Esta casa editora recorrió dichas zonas durante este fin de semana y se pudo confirmar que el agua de las tomas domésticas tiene un tono blanquecino, aunque no tiene olor desagradable, sí se trata de agua con suciedad de algún tipo, lo que genera limitaciones en cuanto a su uso y consumo.

"Nosotros de plano no estamos usándola en los trastes ni en la lavadora, no sabemos qué tenga, no sabemos si es tierra, pero mientras estamos comprando garrafones… Algo tiene y pues nos preocupa que se haya mezclado con otra tubería, no sabemos", reclamó Gloria Lomelí, habitante de la colonia Loma Real II.

En los fraccionamientos Villas San Ángel, los habitantes señalaron que han identificado como "tierra" el elemento que contamina mayoritariamente el agua que les envía el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas), sin embargo, pidieron a las autoridades que se les brinde mayores detalles respecto a la calidad del líquido, sobre todo, aclarando si existe algún riesgo importante para su uso en las tareas domésticas, especialmente en el aseo personal.

"Si bien nos va, es solamente tierra, pero no sabemos, lo que queremos es que nos digan si hay otra cosa, de aquí uno se lava las manos, uno lava los trastes, imagínese".

Fotos: La i

