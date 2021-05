Con goles de 'Chicharito y Dos Santos, LA Galaxy se lleva el Clásico ante LAFC

Javier Hernández confirmó su racha goleadora y Jonathan dos Santos aportó con otra anotación, en la victoria galáctica (2-1) sobre el LAFC, que extrañó a su tricolor, Carlos Vela.

El triunfo elevó al equipo de Greg Vanney a la segunda posición de la Conferencia Oeste, mientras que el rival en Los Ángeles se quedó octavo, al ligar su tercer encuentro sin ganar y sin su mejor jugador y capitán.

"Chicharito" adelantó al Galaxy, al recibir el esférico dentro del área, tras una mala salida de la defensa visitante. Lo mejor que ha sabido hacer el delantero en su carrera es definir jugadas y, al minuto 11, no se equivocó, para el primer gol del compromiso y su sexto en lo que va de la temporada 2021 en la MLS.

Number 6️⃣ on the year for @CH14_ ✨ pic.twitter.com/SuO4FtxWsm