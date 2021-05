Lorena de la Garza se lanza en contra de Horacio Villalobos

Horacio Villalobos y Lorena de la Garza se dijeron de todo en redes sociales, al parecer, a la actriz no le pareció que el conductor dijera que ya estaba en edad de recibir la vacuna contra el COVID-19, así que a través de un video le respondió, y aprovechó para defender a su amiga Consuelo Duval, además, le dijo que debería irse de México, ya que no tiene ningún talento que ofrecer.

"Todavía no estoy en edad de vacunarme, usted sí, que es como de la cuarta edad, y efectivamente, Consuelo Duval sí es una santa, si no sabe, mejor cállese, usted que no sabe ni hablar, ni cantar, ni actuar, ni conducir ¿qué hace en México?, lo deberían de desterrar, usted no tiene nada de talento; esto no es una declaración homofóbica, no se agarre de eso, usted es un viejo payaso ridículo", expresó.

Villalobos no se quedó callado y reaccionó a los señalamientos de Garza a quien le recomendó prepararse más, pues la ha visto actuar en teatro y es "una desgracia", expresó.

"¿Te ofendiste porque dije que ya te tocaba la vacuna? La edad no es ningún problema, yo soy feliz con la edad que tengo, dijiste que no tenía ningún talento, pues para no tenerlo me ha ido bastante bien; por cierto, te he visto en el teatro, eres una desgracia, ojalá y te prepararas más, te mando muchos saludos y sigue viendo Venga la Alegría".

Garza respondió de nuevo con un video en el que se defendió y lo calificó de misógino; consideró que no se le puede llamar talentoso a quien se la pasa criticando y lastimando con sus comentarios a la gente.

"¿Quién está ardido? Ay Horacio Villalobos está ardido, yo veo Venga la Alegría porque me gusta, pero no eres el único que participa ahí, el programa está precioso, pero tú no, creo que eres algo intelectualoide, cero talentoso, eso sí, tienes un rollo muy misógino, eso no está padre; con respecto a lo de mi talento corazón, pues ven a ver la obra y verá la opinión del público, que es la que realmente cuenta, porque tú todo criticas. Recuerdo al gran actor italiano Daniele Finzi Pasca con su monólogo de "Ícaro", cómo lo hiciste pedazos, nada te gusta mi vida, y estoy en este musical en el que estoy por algo, no por mis chicles, y lo que he hecho también en televisión y lo que haré próximamente en televisión es por algo mi amor, lo que pasa es que estás un poquito perdido, yo no me avergüenzo de mi edad, pero estás tantito perdido porque como tú sí eres muy señora, se te va un poquito ya la onda papacito, pero bueno, bendiciones y ya, buena vibra; has basado tu carrera artística en lastimar o tratar de criticar a la gente, es no es bien, eso no es de gente talentosa, ni de gente linda, eso no es tener una carrera, eso es una payasada como tú y ya siéntese señora, ¡ya!", finalizó.

Actualmente, Lorena de la Garza participa en la puesta en escena "Ghost, la sombra del amor"; recientemente, Consuelo Duval, amiga de Garza, expresó su animadversión hacia Horacio Villalobos en un programa de "Netas divinas", donde Natalia Téllez reprobó las conductas transfóbicas que Villalobos ha tenido con su amiga, Alejandra Bogue.