Fernanda Pérez, joven promesa del atletismo lagunero

Resultados de excelencia, está cosechando la juvenil corredora lagunera, Fernanda Patricia Pérez Soto, de apenas 16 años de edad y quien dedica gran parte de sus días a la práctica del atletismo, por lo que está convertida en una sólida promesa del deporte regional.

“Desde los 13 años comencé en el deporte del atletismo, me llamó mucho la atención y más porque llegó un punto en mi vida en el que en realidad no hacía absolutamente nada y quería dedicarme a trabajar mi cuerpo, porque siempre fui de complexión delgada y no faltaban los comentarios negativos. Decidí integrarme al Club "Veloz Team", en el que el entrenador es mi primo y siempre tuve muy arraigado el tema del atletismo por parte de la mayoría de mis parientes y familia, en realidad, nunca supe qué era lo que me apasionaba, hasta que gané mi primera carrera, fue ahí donde me empezó a apasionar más y más, luego llegaban las derrotas y los triunfos y es justo en ese momento en el que sabes que es para ti, si decides seguir o retirarte y por supuesto que no era algo que yo quería dejar de hacer”, describió emocionada Fernanda.