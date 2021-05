Muere Tawny Kitaen, actriz en Despedida de soltero con Tom Hanks

La actriz estadounidense, Julie E. “Tawny” Kitaen, que hizo apariciones en diversas películas de Hollywood como Bachelor Party (Despedida de soltero) junto a Tom Hanks, Playback y The Perils of Gwendoline, falleció a sus 59 años de edad.

De acuerdo con la oficina forense del condado de Orange, California, “Tawny” murió en su casa en Newport Beach la mañana del viernes, sin embargo, aún no se ha revelado la causa de su deceso.

Kitaen no sólo se dio a conocer por sus actuaciones en proyectos cinematográficos, sino también por protagonizar varios videos musicales del grupo de rock, Whitesnake, donde conoció al vocalista David Coverdale, con quien permaneció casada desde 1989 hasta su divorcio en 1991.

Coverdale compartió un mensaje al respecto del fallecimiento de su exesposa a través de Twitter.

“Me acabo de despertar con una noticia muy triste e inesperada... Estoy esperando confirmación... pero, si es cierto, mi más sentido pésame para sus hijos, su familia, amigos y fans…”, escribió.

Just woke up to some very sad, unexpected news…Waiting on confirmation…but, if it is true, my sincere condolences to her children, her family, friends & fans… pic.twitter.com/ioerp3ZRPa — David Coverdale (@davidcoverdale) May 8, 2021

“Tawny” nació el 5 de agosto de 1961 en San Diego, California. Su introducción al mundo del rock se dio en 1983. Kitaen apareció en la portada de los álbumes Ratt y Out of the Cellar de la banda de heavy metal RATT. Además, protagonizó el clip musical de Back for More de la misma agrupación.

En 1987, apareció en Here I Go Again de Whitesnake. También participó en los videos musicales de Still of the Night, Is This Love y The Deeper the Love.

Entre sus roles más recordados en películas, está el que interpretó como la novia de Tom Hanks en Bachelor Party (Despedida de soltero) de 1984.

Asimismo, participó en varios reality shows como The Surreal Life, Botched y en una temporada de Celebrity Rehab with Dr. Drew de VH1, en la que reveló que, durante mucho tiempo, había luchado con el abuso de sustancias y que tuvo varios enfrentamientos con la ley, incluido un cargo por posesión de cocaína en 2006 y conducir bajo la influencia de sustancias en 2009.

De 1997 a 2002, Kitaen también estuvo casada con el jugador de béisbol Chuck Finley, con quien tuvo dos hijas, Wynter Merin Finley y Raine Finley.